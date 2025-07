Achilles: Survivor: Offizielle Veröffentlichung am 29. Juli 2025

Nach einer ausführlichen Gameplay-Vorstellung steht der vollständige Release von Achilles: Survivor unmittelbar bevor.

Der polnische Entwickler Dark Point Games veröffentlicht das Spiel am 29. Juli 2025 in Version 1.0 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S, eine Nintendo Switch-Version folgt im dritten Quartal.

Das Spiel kombiniert arcade-lastige Bullet-Heaven-Action mit Roguelite-Elementen, Basisbau und Fallenmechaniken. Als Achilles, Verräter Hades’ und Rebellenführer der Verdammten, kämpft ihr euch durch mythische Arenen wie Tartarus und Troja, unterstützt von skurrilen und heroischen Verbündeten – von Zyklopen bis zu göttlichem Federvieh.

Mit jeder Runde wächst eure Macht: Fähigkeiten werden freigeschaltet, Tempel gebaut, magische Effekte entfesselt – alles mit dem Ziel, den Zorn des Hades zu überleben. Die finale Version basiert auf monatelangem Community-Feedback und enthält zahlreiche neue Inhalte, überarbeitete Systeme und ein deutlich verfeinertes Gameplay.

Achilles: Survivor liefert ein chaotisch-göttliches Actionerlebnis, in dem sich griechische Mythologie und spielmechanische Rasanz zu einem gnadenlosen Höllentrip vereinen. Wer mythologische Roguelites mit absurdem Humor und taktischem Tiefgang liebt, sollte den 29. Juli im Kalender markieren.