Across the Obelisk: Jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar

Across the Obelisk ist jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Paradox Interactive, der Publisher von Spielen, die man nie aus der Hand legt, hat heute Across the Obelisk, das kooperative Deckbuilding-Spiel von Dreamsite Games, für PlayStation 5 und Xbox X|S veröffentlicht.

Across the Obelisk ist zusammen mit allen DLCs, die bisher für das Spiel veröffentlicht wurden, für PC und Konsolen erhältlich und bietet einen vollständigen plattformübergreifenden Multiplayer-Modus, so dass Spieler überall in den Genuss der einzigartigen, gruppenbasierten RPG-Mechanik kommen können. Das Spiel ist über digitale Verkaufsplattformen zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 24,99 Euro erhältlich.

Across the Obelisk ist ein dynamisches Rogue-Lite-Spiel mit einer einzigartigen Multiplayer-Variante des klassischen Deckbaus.

Das Spiel stellt die Spieler vor die Herausforderung, eine Gruppe aus einer Vielzahl von Charakteren zusammenzustellen, taktische Kartenkämpfe zu bestreiten und einen einzigartigen Weg durch eine Welt zu finden, die sich je nach den eigenen Entscheidungen verändert.

Across the Obelisk kann allein oder mit bis zu drei Freunden gespielt werden und bietet mit seinen verzweigten Weltenpfaden, hochgradig anpassbaren Helden, Hunderten verschiedener Karten mit variablen Upgrades und vielem mehr bei jedem Durchgang ein anderes Erlebnis.

Da das Spiel nun für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S erhältlich ist, ermöglicht der plattformübergreifende Mehrspielermodus von Across the Obelisk nun jedem Spieler einer Vierergruppe, sich von einer anderen Plattform aus anzuschließen.

Darüber hinaus ermöglichen es die DLC-Freigabe-Optionen des Spiels Gruppen, alle Inhalte zu erleben, die einem Mitglied der Gruppe gehören: Charaktere aus Erweiterungen können jeder Gruppe beitreten, unabhängig davon, ob andere Spieler diese Charaktere gekauft habe, und jedes Gruppenmitglied kann alle Erweiterungskarten sehen, die ein Mitglied der Gruppe gekauft hat.

Alle DLCs, die für Across the Obelisk seit dem Launch auf dem PC veröffentlicht wurden, sind jetzt auf allen Plattformen verfügbar.

Across the Obelisk kann einzeln oder als Teil des Starterset-Bundles erworben werden, welches das Grundspiel, die beliebte Erweiterung Sands of Ulminin und die zusätzliche Heldenerweiterung Amelia, the Queen zum empfohlenen Verkaufspreis von 37,50 Euro enthält.

Hier gibt es den Trailer zum Start von Across the Obelisk auf den Konsolen: