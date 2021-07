Action Arcade Wrestling: Kampfspiel erscheint im August für PlayStation und Xbox

VICO Game Studio kündigte in Zusammenarbeit mit Reverb Triple XP an, dass Action Arcade Wrestling am 10. August 2021 auf PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Wählt aus über 30 Wrestlern und kämpft in 25 verschiedenen Wrestling-Match-Typen, darunter 5 gegen 5 Tag, Tornado Tag, Four-Way-Matches, Battle Royal und viele mehr.

Das Action Arcade Wrestling Wrestle Lab entfesselt eure Fantasie mit Hunderten von Anpassungsoptionen, um den ultimativen plattformübergreifenden Wrestling-Helden oder -Bösewicht zu erschaffen. Das AAW Wrestle Lab kann jetzt kostenlos heruntergeladen werden, also fangt noch heute an, den nächsten AAW-Champion zu erschaffen, um euch auf den Wahnsinn vorzubereiten, wenn Action Arcade Wrestling veröffentlicht wird.

Action Arcade Wrestling bringt alles, was ihr an den Wrestling-Spielen der 90er Jahre liebt, mit einer ganz eigenen Mischung aus Chaos und Spaß. Steigt in diesem rasanten Arcade-Wrestling-Spektakel in die Action ein und tretet durch die Seile, um die Wrestler aus dem Ring zu kicken. Wählt aus einem Roster von mehr als 30 Wrestlern, die mächtige Angriffe und Superhelden-ähnliche Fähigkeiten in dem überdrehten Wrestling-Spiel ausführen.