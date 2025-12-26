Active Matter: Extraction-Shooter führt durchs Feuer

Das erste große Active Matter Update bringt einen neuen Schauplatz, neue Bedrohungen und noch mehr Waffen.

Gaijin Entertainment und das Matter Team freuen sich, bekannt zu geben, dass das erste große Update „Fire Walk“ für den Hardcore-Online-Shooter Active Matter schon jetzt verfügbar ist.

Spieler erhalten Zugang zu dem neuen Schauplatz „Staudamm“ mit industrieller Atmosphäre sowie zu neuen Monstern, Anomalien und einem erweiterten Arsenal an Waffen und Ausrüstung. Auch das Interface, die Animationen und die visuellen Effekte wurden verbessert.

Zu den neuen Waffen gehören das Maschinengewehr M249, die Schrotflinte Origin-12, der panzerbrechende Raketenwerfer RPG-7, das Scharfschützengewehr SVDM, die Sturmgewehre AEK-971 und AN-94 Abakan sowie die Maschinenpistole PP-19-01.

Darüber hinaus können Spieler nun die Nullstellungsentfernung ihrer Waffe einstellen, optionale Mündungsbremsen und Mündungsfeuerdämpfer, neue Titanpanzerplatten sowie EDH-Gen V- und TFMK-I-Helme mit aktivem Gehörschutz ausrüsten.

Der neue Update-Trailer wird euch garantiert begeistern, noch bevor ihr das Spiel selbst ausprobiert habt. Active Matter ist im Gaijin Store erhältlich.