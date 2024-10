Active Matter: Multiplayer-Shooter für 2025 geplant

Autor:, in / Active Matter

Active Matter soll die Wahrnehmung der Realität verändern! Der neue Multiplayer-FPS ist für 2025 geplant, die geschlossene Beta beginnt in den kommenden Wochen.

Gaijin Entertainment und Matter Team freuen sich, Active Matter anzukündigen, einen atemberaubenden neuen taktischen Hardcore-Shooter, der in einem chaotischen Multiversum spielt.

Das Spiel wird 2025 für PC (auf Steam und im Gaijin.Net Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Der genaue Preis und das Erscheinungsdatum werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der geschlossene Betatest von Active Matter soll 2024 auf Gaijin.Net stattfinden, und Spieler können sich auf der offiziellen Website des Spiels anmelden, um diese Gelegenheit nicht zu verpassen.

Die Spieler von Active Matter steuern Einsatzkräfte, die in einer Zeitschleife gefangen sind und nach jedem Tod immer wieder an denselben Punkt zurückkehren.

Sie wählen ihre Ausrüstung und betreten quanteninstabile Zonen, die reich an aktiver Materie sind – einer Substanz, die das Gefüge von Raum und Zeit verzerren und zerreißen kann.

Rivalen aus anderen Zeitlinien, physikalische Anomalien, die die Schwerkraft verändern, und ätherische Wesen stellen sich ihnen dabei in den Weg. Die Spieler ernten aktive Materie, sammeln Beute und bringen sie an einen sicheren Ort, bevor die gesamte Zone mit allem, was sich darin befindet, verschwindet.

Active Matter ist ein realistischer Hardcore-Shooter, der PvPvE- und PvP-Elemente mit authentischen Waffen und Ausrüstungsgegenständen kombiniert und in einer bizarren, chaotischen Welt spielt, die von SCP inspiriert ist.

Active Matter transferiert zufällig Gegenstände aus alternativen Zeitlinien in quanteninstabile Zonen und ermöglicht es den Spielern, Gegenstände aus anderen Zeitlinien in einem sicheren Bereich ihrer eigenen Basis zu replizieren.

Das Arsenal von Active Matter basiert auf militärischer Technologie und Taktik aus der realen Welt, wobei der Krieg die einzige Konstante im Multiversum zu sein scheint.