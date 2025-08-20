Active Matter: Multiversaler Extraction-Shooter mit PvPvE-Elementen

Multiplayer-Shooter Active Matter mit Zeitschleifen und PvPvE-Mechanik setzt auf taktische Kämpfe und Ressourcenjagd.

Auf der Future Games Show im Rahmen der gamescom 2025 wurde das Spiel Active Matter vorgestellt, über das wir schon im Oktober 2024 berichtet haben.

Ihr übernehmt die Rolle eines Operativen, der in einer Zeitschleife gefangen ist und nach jedem Tod an denselben Ausgangspunkt zurückkehrt.

Ziel ist es, in sogenannte quanteninstabile Zonen vorzudringen, um dort die Ressource aktive Materie zu bergen.

Diese Substanz gilt als wertvollste und zugleich gefährlichste Ressource im gesamten Multiversum. Sie verändert Raum und Zeit und kann sowohl Gegenstände als auch Lebewesen transformieren.

In den Einsatzgebieten trefft ihr auf rivalisierende Spieler aus anderen Zeitlinien, auf Kreaturen, die durch aktive Materie mutiert sind, sowie auf physikalisch instabile Phänomene, die das Gameplay direkt beeinflussen.

Die Spielstruktur basiert auf einem PvPvE-Ansatz, bei dem ihr entweder allein oder in kleinen Gruppen agiert. Ihr kämpft gegen computergesteuerte Gegner und andere Spieler, um Ressourcen zu sichern und rechtzeitig zu extrahieren, bevor die Zone kollabiert.

Eure Ausrüstung basiert auf realen militärischen Technologien, kann aber durch die Eigenschaften der aktiven Materie aus anderen Zeitlinien repliziert werden. In eurem Syndikat-Stützpunkt könnt ihr Waffen verbessern, Ausrüstung herstellen und euch auf kommende Einsätze vorbereiten.

Die Spielwelt besteht aus Karten, die außerhalb konventioneller Raum-Zeit-Grenzen liegen. Dazu gehören unter anderem eine große Insel mit verfallenen sowjetischen Industrieanlagen und geheimen Forschungseinrichtungen, die Hinweise auf den Ursprung der aktiven Materie enthalten.

Im Spielverlauf könnt ihr euch einem Syndikat anschließen und an groß angelegten PvP-Gefechten teilnehmen, bei denen es um die Kontrolle über passive Quellen aktiver Materie geht.

Diese Kämpfe haben direkten Einfluss auf euren Fortschritt und die Entwicklung eures Stützpunkts. Die Kombination aus taktischem Kampf, Ressourcenmanagement und dynamischen Umgebungen soll euch herausfordern, die Zeitschleife zu durchbrechen und eure eigene Zukunft zu gestalten.