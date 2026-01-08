Active Matter: Shooter zeigt neuen RTXOn Trailer mit DLSS 4 Power

4 Autor: , in News / Active Matter
Image: Gaijin Distribution Kft

Neuer Videoschnipsel präsentiert Active Matter mit Raytracing und DLSS 4.

Active Matter liefert mit einem neuen Videoschnipsel frische Eindrücke aus dem kommenden militärischen Shooter, der in einem zersplitterten Multiversum angesiedelt ist.

Der Titel erscheint 2026 und setzt technisch auf Raytracing sowie DLSS 4, die im aktuellen RTXOn Trailer besonders hervorgehoben werden. Die gezeigten Szenen demonstrieren, wie stark die KI‑gestützten Performance‑Verbesserungen das visuelle Gesamtbild beeinflussen und welche grafischen Ambitionen das Spiel verfolgt.

Der Clip zeigt realistische Gefechte, detaillierte Umgebungen und dynamische Lichtsimulationen, die durch die Kombination aus Raytracing und DLSS 4 sichtbar profitieren. Die Präsentation vermittelt einen klaren Eindruck davon, wie Active Matter seine technische Basis nutzt, um ein modernes Shooter‑Erlebnis zu formen, das auf aktueller Hardware seine Stärken ausspielt.

  2. DrFreaK666 190520 XP Grub Killer Man | 08.01.2026 - 11:12 Uhr

    Wird das hier ein Nvidia-Kanal? Nvidia hat mit Xbox mal überhaupt nichts zu tun.

    Über AMD Redstone hat man hier meines Wissens nach auch nicht berichtet

  4. Lord Maternus 361285 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.01.2026 - 12:29 Uhr

    Also ich kann nur für mich sprechen, aber das sieht furchtbar generisch aus.

