Active Matter: Shooter zeigt neuen RTXOn Trailer mit DLSS 4 Power

Active Matter liefert mit einem neuen Videoschnipsel frische Eindrücke aus dem kommenden militärischen Shooter, der in einem zersplitterten Multiversum angesiedelt ist.

Der Titel erscheint 2026 und setzt technisch auf Raytracing sowie DLSS 4, die im aktuellen RTXOn Trailer besonders hervorgehoben werden. Die gezeigten Szenen demonstrieren, wie stark die KI‑gestützten Performance‑Verbesserungen das visuelle Gesamtbild beeinflussen und welche grafischen Ambitionen das Spiel verfolgt.

Der Clip zeigt realistische Gefechte, detaillierte Umgebungen und dynamische Lichtsimulationen, die durch die Kombination aus Raytracing und DLSS 4 sichtbar profitieren. Die Präsentation vermittelt einen klaren Eindruck davon, wie Active Matter seine technische Basis nutzt, um ein modernes Shooter‑Erlebnis zu formen, das auf aktueller Hardware seine Stärken ausspielt.