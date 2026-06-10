Active Matter: Xbox-Demo ab sofort bis zum 30. Juni verfügbar

Xbox-Spieler können den Hardcore-Shooter Active Matter ab sofort im Rahmen des Indie Selects Demo Fest ausprobieren.

Ab sofort können Besitzer einer Xbox Series X|S einen ersten Blick auf Active Matter werfen. Gaijin Entertainment hat eine spielbare Konsolen-Demo des kommenden Hardcore-Online-Shooters veröffentlicht.

Die Testversion ist Teil des Indie Selects Demo Fest und steht bis zum 30. Juni im Microsoft Store zum Download bereit. Für die Teilnahme wird kein Xbox Game Pass-Abonnement benötigt.

In der Demo erleben Spieler die zentralen Spielsysteme von Active Matter und wagen sich in gefährliche Raids innerhalb eines zerbrochenen Multiversums. Dabei gilt es, Aufträge zu erfüllen, wertvolle Beute zu sichern und anschließend erfolgreich zu extrahieren, um die erkämpften Belohnungen zu behalten.

Laut den Entwicklern enthält die Demo sämtliche Spielmodi, die auch für die Vollversion geplant sind. Dadurch sollen Spieler einen umfassenden Eindruck vom auf Überleben ausgerichteten Gameplay erhalten.

Besonders interessant: Sämtliche Fortschritte aus der Xbox-Demo werden gespeichert und später in die finale Konsolenversion übernommen. Spieler behalten somit ihre während der Testphase verdienten Belohnungen und Erfahrungen.

Während Active Matter bereits in einer frühen Version über den Gaijin Store für PC verfügbar ist, soll die Veröffentlichung auf Steam im Laufe des Jahres 2026 erfolgen. Die Konsolenversion wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Gleichzeitig nutzt das Entwicklerteam die Demo, um weiteres Feedback der Community zu sammeln und die Entwicklung bis zum finalen Release fortzuführen.