Activision Blizzard: 18-Millionen-US-Dollar-Fonds für Wiedergutmachung

Activision Blizzard gab bekannt, dass man eine Einigung zur Beilegung der Klage der US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) erzielt hat, in der es um geschlechtsspezifische Diskriminierung und Belästigung im Unternehmen geht. Als Teil der Einigung wird Activision Blizzard einen Fonds in Höhe von 18 Millionen US-Dollar einrichten, um „berechtigte Kläger zu entschädigen und wiedergutzumachen“.

Gelder, die ungenutzt bleiben, sollen an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden, die Frauen in der Videospielindustrie fördern und versuchen, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusionsbemühungen zu verbessern.

„In unserem Unternehmen gibt es keinen Platz für Diskriminierung, Belästigung oder Ungleichbehandlung jeglicher Art, und ich bin den Mitarbeitern dankbar, die mutig ihre Erfahrungen mitgeteilt haben“, sagte Robert Kotick, CEO von Activision Blizzard, in einer Erklärung. „Es tut mir leid, dass irgendjemand unangemessenes Verhalten erfahren musste, und ich bleibe in meinem Engagement, Activision Blizzard zu einem der weltweit integrativsten, respektiertesten und respektvollsten Arbeitsplätze zu machen.“

„Wir werden weiterhin wachsam sein in unserem Engagement für die Beseitigung von Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Wir danken der EEOC für ihr konstruktives Engagement, während wir daran arbeiten, unsere Verpflichtungen zur Beseitigung von unangemessenem Verhalten am Arbeitsplatz zu erfüllen.“

In einer Erklärung von Activision Blizzard, in der man jegliches Fehlverhalten bestreitet, aber in jedem Fall diesem Vergleich zugestimmt hat, um „Kosten, Ablenkung und mögliche Rechtsstreitigkeiten“ zu vermeiden, heißt es:

„Die Beklagten bestreiten ausdrücklich, dass sie eine Einzelperson oder eine Gruppe von Einzelpersonen sexueller Belästigung, Schwangerschaftsdiskriminierung und/oder damit zusammenhängenden Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt haben, sie bestreiten alle Anschuldigungen von Fehlverhalten, Haftung, Schadensersatz und Anspruch auf andere Entschädigungen, die in der Klage dargelegt sind, unabhängig davon, ob sie sich aus Titel VII oder analogen staatlichen und lokalen Gesetzen ergeben, sie bestreiten jegliche gruppen- oder systembedingte Diskriminierung oder Belästigung und sie bestreiten, dass ihre Richtlinien und Verfahren unangemessen sind.“

„Die Parteien sind sich jedoch darüber im Klaren, dass sie mit diesem Dekret die Kosten, die Ablenkung und die möglichen Rechtsstreitigkeiten, die mit einer solchen Auseinandersetzung verbunden sind, vermeiden können, und daher möchten die Parteien alle Fragen mit diesem Dekret klären.“

Zusätzlich zu der Zahlung von 18 Millionen US-Dollar hat sich Activision Blizzard zu Folgendem verpflichtet:

Verbesserung der Richtlinien, Praktiken und Schulungen, um Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz weiter zu verhindern und zu beseitigen, einschließlich der Einführung eines erweiterten Leistungsbewertungssystems mit einem neuen Schwerpunkt auf Chancengleichheit.

Laufende Überwachung und Überprüfung der Schulungsprogramme des Unternehmens, der Untersuchungsrichtlinien, des disziplinarischen Rahmens und der Einhaltung der Vorschriften durch die Ernennung eines externen Beraters für Chancengleichheit, dessen Ergebnisse dem Vorstand und der Kommission regelmäßig mitgeteilt werden.

Das Unternehmen kündigte an, dass es einen „neutralen, externen Berater für Chancengleichheit bei der Beschäftigung“ – der von der EEOC genehmigt wird – einstellen wird, um Activision Blizzards Einhaltung in dieser Angelegenheit zu überwachen. Zusätzlich erklärte der Entwickler, dass man jemanden mit Erfahrung in „geschlechtsspezifischer Diskriminierung, Belästigung und damit verbundenen Vergeltungsmaßnahmen“ einstellen wird, um [Activision Blizzard]….“ zu unterstützen.

Die Vereinbarung von Activision Blizzard mit der EEOC gilt für drei Jahre ab ihrem Beginn. Die vollständigen Bedingungen der Vereinbarung können hier eingesehen werden.