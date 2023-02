Activision Blizzard: Anwälte vorsichtig optimistisch über Ausgang der Übernahme

Autor:, in / Activision Blizzard

In der Übernahme von Activision Blizzard zeigen sich Anwälte vorsichtig optimistisch, was den Ausgang betrifft.

Ein neuer Bericht von Equity Report fasst die Ereignisse und Einschätzungen der letzten Tage zur laufenden Fusion von Activision Blizzard und Microsoft zusammen. Im Forum von ResetEra hat Idas diese aufbereitet.

Einige der Anwälte, die sich mit dem Fall beschäftigen, zeigen sich vorsichtig optimistisch.

So sagte ein Anwalt, dass die Europäische Kommission letztes Jahr ähnliche Abhilfemaßnahmen bei der Übernahme von Kustomer durch Meta akzeptiert habe. Er rechne aber nicht deutlich mit mehr Widerstand von der CMA.

Ein in Brüssel tätiger Anwalt ist hingegen der Ansicht, die angebotenen Abhilfemaßnahmen für die EU-Kommission seien ausreichend. Gleichzeitig wies er Bedenken wegen Call of Duty zurück, da sich bei Übernahmen in der jüngeren Geschichte (21st Century Fox), man sich nicht auf einzelne Franchises konzentriert hätte. Darüber hinaus würde Microsoft Sony einen neuen Teil der Reihe auch „mit einem Rabatt auf den Microsoft-Preis und jede neue Version des Spiels zur gleichen Zeit“ anbieten.

Schließlich vertrete ein dritter Anwalt die Ansicht, dass die EU-Kommission zwar mehrere Wettbewerbsbedenken feststellt, aber scheinbar nicht erkennt, wie die Öffnung von Call of Duty für mehr Partner andere Probleme lösen soll.

Letztendlich scheint die CMA das Zünglein an der Waage zu sein, doch scheint es, also würde sowohl die EU als auch China ihre Zustimmung geben.