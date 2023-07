Activision Blizzard: Auch Fortnite kann Cloud-Gaming nicht beflügeln

Das Cloud-Gaming ist ein wichtiges Thema für die Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC), wenn es um die Übernahme von Activision Blizzard geht. Dort sieht man durch die Technologie und die Nutzung über den Game Pass einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern.

Dabei ist die Cloud-Funktion gar nicht beliebt bei den Game Pass Abonnenten, wie Microsoft selbst schon zu Protokoll gab. Selbst die EU-Kommission erkannte im Cloud Gaming nur ein Nischenphänomen.

Gegenüber den Behörden von Neuseeland, wo eine Entscheidung noch offen ist, erklärte Microsoft, dass selbst ein beliebtes Spiel wie Fortnite nur eine überraschend geringe Akzeptanz besitze. Im Hinblick auf Call of Duty würde man demnach keine nennenswerten neuen Spieler anziehen können.

In einem Dokument heißt es dazu: „Microsoft zeigt den [neuseeländischen Aufsichtsbehörden] Daten mit und ohne Fortnite, um zu zeigen, dass Fortnite zwar kostenlos spielbar und ein beliebtes Franchise ist, die Akzeptanz von Fortnite auf Xbox Cloud Gaming bei den Verbrauchern aber überraschend gering war. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Hinzufügen von CoD zu Xbox Cloud Gaming – oder jedem anderen Cloud-Gaming-Dienst – keine nennenswerte Anzahl neuer Spieler anziehen würde. In der Tat sind [ ] mit Fortnite auf Xbox Cloud Gaming und den Spielern, die den Dienst nutzen, gerade einmal [ ] so viele wie zu der Zeit, als Fortnite als native App auf iOS verfügbar war, mit deutlich höheren Abwanderungsraten.“