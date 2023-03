Activision Blizzard: Bank erhöht Chancen auf Übernahme von 50 auf 70 %

Nachdem die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) in der letzten Woche einen neuen Bericht veröffentlicht hatte, haben sie die Chancen für eine erfolgreiche Übernahme erhöht.

Die CMA stellt laut vorläufigen Ergebnissen fest, dass die Übernahme von Microsoft keine Beeinträchtigung auf das Konsolengeschäft darstellt.

Citi als Finanzdienstleister hat nach dieser Nachricht nun die Chancen von zuvor 50 % auf jetzt 70 % erhöht. Außerdem hob man sein Kursziel von $88 auf $91 pro Aktie an, um Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Abschlusses widerzuspiegeln.

Der Analyst Jason Bazinet sprach weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktie von Activision Blizzard aus.

Bazinet sagte: „Für Investoren, die bereit sind, Activision bis ins Jahr 2024 zu besitzen, sehen wir ein Plus von $11 ($95 abzüglich $84) und ein Minus von $2 ($82 abzüglich $84). In der Tat ist Activision so etwas wie eine sehr kostengünstige Call-Option auf die Microsoft-Transaktion, die genehmigt wird.“

Zur möglichen Genehmigung des Deals in anderen Ländern bzw. falls er abgelehnt wird, schrieb Bazinet: „Wenn die Transaktion in allen Ländern (Großbritannien, EU, USA) genehmigt wird, gehen wir davon aus, dass die Investoren dem Abschluss der Transaktion eine höhere Wahrscheinlichkeit beimessen werden, was Activision näher an den Preis des Barangebots von 95 US-Dollar bringen wird.“

„Sollte der Deal von einer der Regulierungsbehörden abgelehnt werden, wären wir nicht überrascht, wenn die Aktie zunächst bei 68 $ gehandelt würde (unser geschätzter No-Deal-Wert ohne Barmittel). Wir würden jedoch erwarten, dass sich die Aktien schließlich auf 82 $ (68 $ + 14 $ Cash) erholen werden, da wir vermuten, dass fundamentale Investoren Activisions Nettobargeld einen Wert beimessen werden.“