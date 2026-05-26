Activision Blizzard: Bobby Kotick erhebt schwere Vorwürfe gegen Embracer Group

Neue Vorwürfe rund um die milliardenschwere Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sorgen für Aufmerksamkeit.

Der ehemalige Activision-Blizzard-CEO Bobby Kotick beschuldigt die Embracer Group, von einer Klage gegen den Deal profitiert zu haben und möglicherweise im Hintergrund beteiligt gewesen zu sein.

Hintergrund ist eine Klage aus dem Jahr 2022, die während der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft eingereicht wurde. Die Klage stammte vom schwedischen Pensionsfonds AP7 und richtete sich gegen die Transaktion im Volumen von 67,8 Milliarden US-Dollar.

In einer aktuellen Gerichtseinreichung erklärte Kotick, die Klage habe offenbar dazu gedient, Embracer den Ausbau seiner Position auf dem kalifornischen Markt zu erleichtern – auf Kosten von Activision Blizzard. Darüber hinaus bezeichnete er das Unternehmen als möglichen „heimlichen Mitstreiter“ hinter dem Verfahren.

Nach Ansicht Koticks habe die Klage Activision Blizzard während der Übernahmephase geschadet. Insbesondere seien die Möglichkeiten eingeschränkt worden, neue Talente anzuwerben und weitere Akquisitionen voranzutreiben.

Die Embracer Group weist die Vorwürfe jedoch entschieden zurück. Das Unternehmen erklärte, man habe keine Unterstützung eines schwedischen Pensionsfonds benötigt, um mit Activision Blizzard zu konkurrieren. Zudem bestritt Embracer jegliche Beteiligung an der damaligen Klage.

Ob die Vorwürfe weitere rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen werden, bleibt abzuwarten. Der Fall zeigt jedoch, dass die Folgen der historischen Activision-Übernahme auch Jahre nach ihrem Abschluss weiterhin Gegenstand juristischer und wirtschaftlicher Auseinandersetzungen sind.