Activision Blizzard: Bobby Kotick gibt Update zum Deal an die Belegschaft

In einer Mitteilung wendete sich Activision CEO Bobby Kotick an die Belegschaft und gab ein Update zur Übernahme durch Microsoft.

Kotick sagte über die andauernde Untersuchung durch die Behörden, dass eine genauere Prüfung notwendig sei, vor allem bei einer Transaktion in dieser Größenordnung.

Es gehöre aber auch dazu, dass man Aufklärungsarbeit für diejenigen leistet, die sich weniger mit der Natur der Spielebranche auskennen.

Über die jüngsten Berichte der britischen Aufsichtsbehörde CMA sagte Kotick: „Heute hat die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) ihre vorläufigen Ergebnisse zur Bewertung der Fusion veröffentlicht. Sie haben vielleicht auch Berichte gelesen, dass die Europäische Kommission (EK) eine so genannte Mitteilung der Beschwerdepunkte eingereicht hat, in der sie ihre Bedenken schriftlich darlegt und beide Parteien die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren.“

„Diese beiden Schritte der Europäischen Kommission und der CMA sind ein normaler Teil ihres Bewertungsprozesses. Sie eröffnen die Möglichkeit, verschiedene Verpflichtungen zu erörtern, die Microsoft im Rahmen des laufenden Dialogs und der Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden eingehen kann, um Bedenken zu zerstreuen. Wir hören aufmerksam zu und freuen uns darauf, die konstruktive Diskussion mit beiden Gruppen fortzusetzen, während wir auf den Abschluss der Transaktion hinarbeiten.“