Activision Blizzard: Bobby Kotick: Wir sind zuversichtlich, dass wir die Klage gewinnen

Bobby Kotick hat sich in einem offenen Brief an seine Mitarbeiter und an sein Team gewandt. Dabei hat er vermerkt, dass die aktuellen Schlagzeilen alarmierend wirken könnten, aber er überzeugt ist, dass man die Klage gegen die Bedenken der FTC gewinnen werde, da die Behauptung, der Zusammenschluss sei wettbewerbswidrig, nicht den Tatsachen entsprechen würden.

„Team, ich möchte Sie kurz über den Stand der Dinge in Bezug auf unsere bevorstehende Fusion mit Microsoft informieren. In dieser Woche hat die amerikanische Federal Trade Commission (FTC) ihre Entscheidung bekannt gegeben, die Fusion anzufechten. Das bedeutet, dass sie eine Klage einreichen wird, um die Fusion zu blockieren, und die Argumente werden von einem Richter angehört.“ „Das klingt alarmierend, und deshalb möchte ich meine Zuversicht bekräftigen, dass dieses Geschäft zustande kommen wird. Die Behauptung, der Zusammenschluss sei wettbewerbswidrig, entspricht nicht den Tatsachen, und wir glauben, dass wir diese Anfechtung gewinnen werden.“ „Dank der harten Arbeit, die Sie alle jeden Tag leisten, sind wir auf einem guten Weg und bereiten Spielern auf der ganzen Welt mit den meiner Meinung nach besten Spielen der Branche epische Freude. Gleichzeitig verschiebt sich die Wettbewerbslandschaft, und, ganz einfach gesagt, ein gemeinsames Microsoft-ABK wird gut für die Spieler, gut für die Mitarbeiter, gut für den Wettbewerb und gut für die Branche sein. Unsere Spieler wollen die Wahl haben, und genau das bekommen sie jetzt. Sie können mehr über die Einzelheiten dieser Punkte in diesem Update lesen, das wir kürzlich mit Ihnen geteilt haben.“ „Wir sind davon überzeugt, dass sich diese Argumente durchsetzen werden, trotz eines regulatorischen Umfelds, das sich auf Ideologie und falsche Vorstellungen über die Technologiebranche konzentriert.“ „Wir danken Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Kreativität. Bobby“