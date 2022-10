Activision Blizzard: Britische Behörden entscheiden bis März 2023 über Übernahme

Autor:, in / Activision Blizzard

Während Brasilien die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft bereits genehmigt hat, laufen die Prüfungen anderswo noch weiter.

So hatte die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) in Großbritannien bereits intensive Untersuchungen eingeleitet, nachdem man zuvor seine Bedenken zum Ausdruck gebracht hatte.

Die britischen Behörden prüfen durch ein unabhängiges Gremium, um festzustellen, ob die Übernahme eine erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs zufolge haben könnte.

Aus einem von der CMA veröffentlichten Zeitplan geht nun der Ablauf der zweiten Phase der Untersuchung hervor. Demnach werden in den kommenden Monaten alle notwendigen Informationen zusammengetragen, wobei man auch mit den Parteien sprechen wird. Im Januar 2023 werde man die vorläufigen Erkenntnisse vorlegen, die auch möglich Abhilfemaßnahmen umfassen könnten, falls diese erforderlich sein sollten.

Eine Frist zur Abgabe von Antworten aller Beteiligten endet im Februar, ehe die CMA am 1. März 2023 den Anschlussbericht veröffentlichen wird.