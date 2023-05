Autor:, in / Activision Blizzard

Auf der Jahresversammlung 2023 von Berkshire Hathaway reagierte der Vorsitzende und CEO Warren Buffet auf die Entscheidung der CMA, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu blockieren.

Buffet ist ein milliardenschwerer Unternehmer und zählt zu den erfolgreichsten Investoren der Welt. Der 92-Jährige sagte, dass Microsoft mehr als gewillt sei zu kooperieren und der Opposition mehr als auf halbem Weg entgegengekommen sei. Doch nicht alles, was passieren sollte, passiere auch.

Weiterhin sei Buffet der Ansicht, dass sowohl die US-Regierung, also die Federal Trade Commission (FTC), als auch die britische Regierung in Form der Competition and Markets Authority (CMA) einen Fehler machen. Behörden wie den beiden genannten gebe er die Schuld, wenn der Deal scheitern sollte.

Die Reaktion von Buffet im Video: