Activision Blizzard: Call of Duty wird für PlayStation erscheinen, solange es PlayStation gibt, versichert Xbox-Boss

Phil Spencer wird nicht müde immer dieselbe Platte abzuspielen und versichert noch einmal, dass Call of Duty für PlayStation erscheinen wird, solange es PlayStation gibt! Man möchte mit Call of Duty das Geschäftsmodell von Minecraft verfolgen, hieß es zuvor, was bedeutet, dass noch mehr Spieler in den Genuss von Call of Duty kommen sollen. Ebenso hat Phil Spencer mehrfach betont, dass man PlayStation-Spielern nichts wegnehmen will.

wir zählen aber jetzt schon die Tage, bis Phil Spencer verkündet, dass Call of Duty tatsächlich weiterhin für PlayStation veröffentlicht wird.