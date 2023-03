Activision Blizzard: Call of Duty zeitgleich im Game Pass und PS Plus möglich

Microsoft bietet Sony an, Call of Duty zum Launch im Xbox Game Pass auch in PS Plus anzubieten.

Für die nächsten zehn Jahre versprach Microsoft Spiele der Shooter-Reihe Call of Duty auch auf PlayStation zu veröffentlichen und Parität zu gewährleisten.

Dazu zählt die Möglichkeit für Sony, ein neues Call of Duty zum Launch im Xbox Game Pass auch für dieselbe Dauer im eigenen PS Plus Service anzubieten.

Um die Bedenken der CMA auszuräumen, schrieb Microsoft in einer Antwort: „Jedes CoD-Spiel in einem Microsoft-Multigame-Abonnement kann zur gleichen Zeit und für die gleiche Dauer in Sonys Multigame-Abonnementdienst aufgenommen werden.“

Sony kann also gleichzeitig ein Call of Duty für denselben Zeitraum in seinem Service anbieten wie Microsoft im Xbox Game Pass und muss keinen Nachteil fürchten.

Doch Sony sieht in diesem Angebot keinen Vorteil. Im Gegenteil. Es könnte das PS Plus Modell sogar „kommerziell zerstören“, wie der PlayStation-Konzern behauptet. Denn Microsoft hätte immerhin die Macht, den Preis von Call of Duty zu erhöhen. Sony wäre dann gezwungen entweder seine Abo-Preise zu erhöhen oder Call of Duty erst gar nicht aufnehmen.