Activision Blizzard: CEO Bobby Kotick über die Fusion mit Microsoft

Activision Blizzard CEO Bobby Kotick spricht in einem Brief über die Fusion mit Microsoft und den aktuellen Fortschritt.

In der Übernahme von Activision Blizzard durch den Riesen Microsoft gab es heute einiges zu berichten.

So äußerte sich die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) zu möglichen Bedenken, was die Fusion beider Unternehmen betrifft. Eine Untersuchung könne demnach intensiviert werden, wie in dieser Meldung nachzulesen ist.

Zu den Bedenken hat sich kurz danach auch Phil Spencer gemeldet. In einem Artikel versucht der CEO der Gaming-Sparte bei Microsoft genau diese auszuräumen und spricht über die Ziele, die man mit der Fusionierung beabsichtigt und dass ein Zusammenschluss den Spielern zugutekommen wird.

Jetzt hat sich Bobby Kotick zum Zusammenschluss beider Unternehmen bzw. den Fortschritten in diese Richtung geäußert. Der CEO von Activision Blizzard geht davon, dass die Übernahme in Microsofts aktuellem Geschäftsjahr erfolgen wird, welches im Juni 2023 endet.

Der Prozess würde zudem so verlaufen, wie man es erwartet habe, wobei einige Länder schon ihre Genehmigung erteilt hätten.

Was die Bedenken der britischen Regulierungsbehörde betrifft, so sei man in die zweite Prüfungsphase eingetreten und „werde weiterhin uneingeschränkt mit den dortigen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, und zwar überall dort, wo Genehmigungen erforderlich sind.“

Die unternommenen Schritte der Behörden halte Kotick, angesichts des aggressiven Vorstoßes zahlreicher Unternehmen in den Glücksspielsektor, für angemessen.

„Da in unserer Branche weiterhin zahlreiche Unternehmen aggressiv in den Glücksspielsektor investieren, darunter viele der weltweit größten Technologie- und Medienunternehmen, unternehmen die staatlichen Regulierungsbehörden angemessene und gezielte Schritte, um unsere Branche und die wachsende Konkurrenz aus aller Welt besser zu verstehen.“ „Ab September werde ich Town Halls initiieren, um alle über unsere kontinuierlichen Fortschritte auf dem Weg in unsere Zukunft als Teil eines der weltweit am meisten bewunderten Unternehmen zu informieren.“