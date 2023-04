Der CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, hat sich in einem öffentlichen Brief an sein Team und seine Mitarbeiter gerichtet. Eine vollständige Übersetzung findet ihr weiter unten.

Dabei geht Bobby Kotick auf die Blockierung der Übernahme durch Microsoft durch die CMA ein. Dabei wurde erwähnt, dass das letzte Wort noch lange nicht gesprochen wäre und man bereits mit Microsoft zusammenarbeitet, um in Berufung zu gehen.

Ebenso hat Kotick darauf hingewiesen, dass diese Übernahme den Wettbewerb stärken würde und ein Bestand der Blockierung der CMA “ Investitionen, Wettbewerb und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der gesamten britischen Spieleindustrie behindern“.

Das komplette Statement von Bobby Kotick könnt ihr euch hier durchlesen:

„Heute hat die britische Regulierungsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) beschlossen, unsere Fusion mit Microsoft nicht zu genehmigen. Das ist nicht die Nachricht, die wir uns gewünscht haben – aber das ist noch lange nicht das letzte Wort zu diesem Geschäft.“

„Gemeinsam mit Microsoft können und werden wir diese Entscheidung anfechten, und wir haben bereits mit der Arbeit begonnen, um beim britischen Berufungsgericht für den Wettbewerb Berufung einzulegen. Wir sind zuversichtlich in unserem Fall, denn die Fakten sprechen für uns: Dieses Geschäft ist gut für den Wettbewerb.“

„Das Vereinigte Königreich hofft, seine Führungsposition im Technologiebereich auszubauen, und ein Zusammenschluss von Microsoft und Activision würde genau das bewirken. In einer Zeit, in der die Bereiche maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz florieren, wissen wir, dass der britische Markt von Microsofts Stärke in beiden Bereichen profitieren würde, ebenso wie von unserer Fähigkeit, diese Technologien sofort einzusetzen. Sollte die Entscheidung der CMA hingegen Bestand haben, würde sie Investitionen, Wettbewerb und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der gesamten britischen Spieleindustrie behindern.“

„Diese Fusion ist ein komplexer Prozess, und ich weiß, dass ich nicht der einzige bin, der von den Hürden und Verzögerungen frustriert ist. Wir sind an eine Unternehmenskultur gewöhnt, die sich schnell bewegt, um große Ziele zu erreichen, daher ist es hart, wenn wir die Dinge nicht in unserem üblichen energischen Tempo abschließen können. Wir werden uns weiterhin für unsere Sache einsetzen, denn wir wissen, dass dieser Zusammenschluss unseren Mitarbeitern, der gesamten britischen Tech-Branche und Akteuren auf der ganzen Welt zugutekommen wird.“

„Ich werde alles tun, was ich persönlich tun kann, um für uns einzutreten und den Regulierungsbehörden zu helfen, die Wettbewerbsdynamik in unserer Branche zu verstehen. Was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass wir – ob allein oder zusammen mit einem anderen Unternehmen – eines der stärksten Unternehmen in unserer Branche sind, das für weiteres Wachstum bereit ist und auf unserem unglaublichen geistigen Eigentum aufbauen kann.“

„Ich danke Ihnen für Ihre kontinuierliche harte Arbeit und Konzentration und dafür, dass Sie weiterhin unsere Spieler auf der ganzen Welt miteinander verbinden und ansprechen. Dies ist die beste Zeit, um in unserer Branche tätig zu sein, und Sie alle repräsentieren die Besten unserer Branche. Wir werden Sie natürlich über die nächsten Schritte auf dem Laufenden halten.“

„Mit Dankbarkeit, Bobby“