In einem Interview mit CNBC äußerte sich der Activision Blizzard Chef Bobby Kotick zu der Blockade der britischen Wettbewerbsbehörde CMA.

Am Mittwoch teilte diese mit, dass der 69 Milliarden Dollar Deal aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf den Cloud-Gaming-Markt abgelehnt wurde. Microsoft und Activision Blizzard reagierten kurzfristig auf dieses Ergebnis, in dem man direkt die Absicht bestätigte, gegen diese Entscheidung Berufung einzulegen. Kotick selber empfindet die Entscheidung der Behörde als „irrational“, dazu würde diese nicht auf Tatsachen gründen.

„Wenn man sich die Fakten anschaut und sich ansieht, was die Möglichkeiten für das Vereinigte Königreich sind, war dies eine Transaktion, die nur die Möglichkeiten für den Wettbewerb, für Spieler, für die Mitarbeiter verbessern würde, und es war eine fehlerhafte Entscheidung in jeder Hinsicht“, behauptete er. „Und was es uns gezeigt hat, ist, dass diese Aufsichtsbehörden unser Geschäft nicht wirklich verstehen.“

„Es war in jeder Hinsicht falsch, dass es tatsächlich zu einer Verringerung des Wettbewerbs führen wird, was das Gegenteil von dem ist, was ihre Mission ist, und deshalb glauben wir, dass das Berufungsgericht das sehen und zu unseren Gunsten entscheiden wird.“

Das Ergebnis soll nun vom britischen „Competition Appeal Tribunal“ (kurz: CAT) überprüft werden. Das CAT ist das britische Berufungsgericht für Wettbewerbsangelegenheiten. Laut der Website strebt dieses an, „einfachere“ Berufungen in unter neun Monaten abzuschließen. Kotick sagte allerdings, dass Activision und Microsoft davon ausgehen, dass der Fall schneller abgeschlossen wird.

„Ich denke, wir, Microsoft und unsere Anwälte, die außergewöhnlich erfahren in der gerichtlichen Überprüfung sind, dass es einen Weg gibt, den Prozess zu beschleunigen, und dass die Schlussfolgerungen so fehlerhaft waren, dass wir in der Lage sein sollten, ein beschleunigtes Ergebnis zu erzielen.“

„Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie das aussehen wird, weil wir unsere Berufung noch nicht eingereicht haben, aber wir werden im Laufe der nächsten Woche viel mehr Details erhalten und wirklich besser verstehen, wann der Zeitpunkt sein wird“, erklärte Kotick weiter.

Piers Harding-Rolls, Forschungsdirektor für Spiele bei Ampere Analysis, sprach diese Woche ebenfalls über die Blockierung und wie diese aufgehoben werden könnte.

„In der Vergangenheit war die Mehrheit der CMA-Einsprüche erfolglos, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass dies aufgehoben werden kann. Laut der Website des Competition Appeal Tribunal sollen einfache Fälle innerhalb von neun Monaten bearbeitet werden, dauern aber oft mindestens nur einige Monate. Wenn die Berufung erfolgreich ist, wird sie zur Überprüfung an die CMA zurückgeschickt, was wiederum einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir könnten somit erst am Jahresende sehen, ob die Prüfung zugunsten für Microsoft und Activision läuft, und der Deal abgeschlossen werden kann.“

Michal Pachter, der Geschäftsführer bei der Wedbush Securities, welches eine private Investmentgesellschaft aus Los Angeles ist, glaubt, dass Microsoft die Berufung gewinnen kann.

„Obwohl die erfolgreiche Berufung gegen eine CMA-Entscheidung aus mehreren Gründen eine schwierige Aufgabe ist, glauben wir, dass die CMA in Bezug auf dieses Urteil auf der falschen Seite des Gesetzes steht, und glauben, dass ihre Bedenken ausgeräumt werden können“. Ebenso sagte er: „Letztendlich hängt das Urteil von der Überzeugung der CMA ab, dass Microsoft aufgrund seiner Marktdominanz im Cloud-Gaming Preisnutzungsmacht haben wird. Wir sind der Meinung, dass die Überzeugung der CMA richtig ist, und Microsoft hat sich geirrt, als sie (Microsoft) dieses Problem vor der Entscheidung der CMA nicht angesprochen haben. Wir glauben jedoch fest daran, dass Microsoft bereit ist, die Beibehaltung der Preise bei 15 US-Dollar pro Monat zuzüglich Inflation zu halten, und wir glauben, dass die CMA ihre Meinung umstimmen wird, sollte Microsoft dieses Angebot unterbreiten.“