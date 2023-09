Activision Blizzard: CMA-Bedenken weitgehend ausgeräumt

Der Verkauf der Cloud-Gaming-Rechte von Activision an Ubisoft räumt frühere Bedenken weitgehend aus und öffnet die Tür zur Genehmigung des Geschäfts, so die CMA heute.

Die CMA hat zwar begrenzte Restbedenken gegen die neue Vereinbarung festgestellt, aber Microsoft hat Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen, die nach vorläufiger Auffassung der CMA diese Probleme ausräumen sollen.

Die CMA hat eine bis zum 6. Oktober dauernde Konsultation zu den von Microsoft vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen eröffnet.

Brad Smith von Microsoft sagte dazu: „Wir sind ermutigt durch diese positive Entwicklung im Prüfungsverfahren der CMA. Wir haben Lösungen vorgelegt, von denen wir glauben, dass sie die verbleibenden Bedenken der CMA in Bezug auf das Streaming von Spielen in der Cloud vollständig ausräumen, und wir werden weiter darauf hinarbeiten, die Genehmigung für den Abschluss vor der Frist am 18. Oktober zu erhalten.“