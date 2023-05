Autor:, in / Activision Blizzard

Die EU ist der Ansicht, dass die CMA die Marktanteile von Microsoft am Cloud-Gaming überbewertet hat.

Im April hat die britische Wettbewerbsbehörde CMA die Fusion zwischen Activision Blizzard und Microsoft bekanntlich blockiert. Der Grund für diese Entscheidung beruht im Wesentlichen auf die Dominanz beim Marktanteil im Cloud-Gaming via Xbox Game Pass, der laut Behörde bei 60 bis 70 % liegt.

Jedoch spiegelt dieser Anteil nicht die tatsächlichen Bedingungen des Marktes wider, wie schon Analysten und Branchenmitglieder kritisiert haben. Ein Beamter der Europäischen Kommission sagte laut Financial Times, der Wert viel zu hoch angesetzt, weil die CMA auch solche Abonnenten mitgerechnet habe, die das Cloud-Gaming gar nicht nutzen.

Wir erinnern uns: Laut den letzten offiziellen Angaben aus Januar 2022 hat der Xbox Game Pass 25 Millionen Abonnenten. Doch nicht alle Abonnenten haben auch die Ultimate-Mitgliedschaft, die sie zur Nutzung der Cloud-Gaming-Funktion berechtigt. Auch dürfte nicht jeder Ultimate-Nutzer die Cloud-Funktion nutzen.

Letztendlich hat nur Microsoft selbst die Zahlen zur Nutzung des Cloud-Gamings.

Weiterhin liegt die CMA in der Annahme falsch, Cloud-Gaming sei ein eigener Markt. Es handelt sich vielmehr nur um ein kleines Segment, wie auch Analyst Karol Severin von MiDIA Research der Ansicht ist.

Die EU hat das mit einer Grafik für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verdeutlicht. Sie zeigt, dass das Cloud-Gaming mit 300 Millionen Euro gegenüber 6 Milliarden Euro im Konsolengeschäft nur einen geringen Anteil ausmacht. Mit den Abhilfemaßnahmen, bei denen Spiele von Activision Blizzard auf allen Cloud-Gaming-Diensten verfügbar sein würde, würde der Markt sogar profitieren.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die CMA die Dinge falsch bewertet. So war man zunächst der Ansicht, Microsoft würde Call of Duty exklusiv für Xbox-Konsolen anbieten. Später revidierte man seine Aussage und Finanzmodell und gab an, dass es wirtschaftlich nicht sinnvoll sei, die Shooter-Reihe von der PlayStation zu entfernen.