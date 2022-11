Activision Blizzard: CMA veröffentlicht Statement von Sony und Antwort von Microsoft

Autor:, in / Activision Blizzard

Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) hat jetzt zwei Dokumente von Sony und Microsoft veröffentlicht.

Bei dem ersten Dokument handelt es sich um das Statement von Sony vom 28. Oktober 2022 zu den Bedenken, die die CMA hinsichtlich der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geäußert hatte.

Im 22-seitigen Dokument heißt es unter anderem von Sony, „die Transaktion stellt eine Bedrohung für eine Branche dar, die von Hunderten von Millionen Verbrauchern genutzt wird“ und „nach dem Zusammenschluss hätte Microsoft die Möglichkeit und den Anreiz, Konkurrenten, einschließlich PlayStation und PlayStation Plus, vom Zugang zu Call of Duty auszuschließen oder zu beschränken.“

Weiterhin sieht Sony auch eine Gefahr der Schädigung für unabhängige Entwickler, wenn Call of Duty exklusiv im Xbox Game Pass landen würde. Die Übernahme „würde die Nachfrage nach Multi-Game-Abonnementdiensten in Richtung Xbox/Game Pass lenken“ und PlayStation mit PlayStation Plus würde vom Markt ausgeschlossen, da Microsoft zu einem wichtigen Vertriebskanal für Indie-Entwickler würde.

Bei Microsoft sieht man das ganz anders. Im zweiten Dokument, das eine Antwort auf die Bedenken der CMA ist, sagt der Xbox-Konzern, „der Zusammenschluss ist grundsätzlich wettbewerbsfördernd, da er den Wettbewerb auf einem Markt verstärkt, der lange von Sony beherrscht wurde.“

Zwar findet Microsoft, dass die Inhalte von Activision beliebt und von Millionen von Spielern weltweit geschätzt werden. Doch weder Activision noch Call of Duty hätten eine solche Marktmacht.

Nachfolgend haben wir euch die vollständigen Dokumente beider Parteien als PDF verlinkt, in denen sich, trotz geschwärzter Bereiche, gewiss noch weitere interessante Ansichten und Fakten verbergen.