Activision Blizzard: CMA zeigt sich unbeeindruckt von Microsofts-Argumenten

Die britische Aufsichtsbehörde CMA zeigt sich unbeeindruckt von Microsofts-Argumenten in der Sache zur Übernahme von Activision Blizzard.

Die eingehende Prüfung in der mittlerweile zweiten Phase zur Übernahme von Activision Blizzard hatte in den letzten Tagen dazu geführt, dass Microsoft klare Worte gegen die Bedenken der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority) oder kurz CMA, fand.

Doch die CMA zeigt sich unbeeindruckt von den Argumenten Microsofts. Der Xbox- und Windows-Konzern hatte versichert, dass man die Shooter-Reihe Call of Duty die nächsten Jahre weiterhin auf die PlayStation bringen würde.

So ist die CMA der Ansicht, dass der Anreiz für einen Marktausschluss von Call of Duty größer sei als bisher gedacht.

„Die Finanzmodellierung des Zusammenschlusses deutet darauf hin, dass der Anreiz für das fusionierte Unternehmen, Sony vom Markt auszuschließen, wesentlich größer sein könnte, als von den Parteien angenommen.“

Man verweist auch auf die Vergangenheit und die Geschäftspraktiken von Microsoft, die darauf deuten sollen, dass man Verluste in Kauf nehme, um seine Nutzerbasis später zu vergrößern. Konkret geht es um den Kauf von Multiplattform-Publishern, wo man Spiele dann exklusiv für die Xbox-Plattform machte.

Auch sei die Behörde der Meinung, dass Microsoft Call of Duty nur deshalb als Multiplattform belassen würde, um ein negatives Feedback in der Öffentlichkeit vermeiden zu wollen.

So habe man „keine überzeugenden Beweise dafür gefunden, dass Microsoft durch die Aussicht auf eine Rufschädigung der Xbox oder von [Call of Duty] davon abgehalten würde, eine vollständige oder teilweise Abschottungsstrategie zu verfolgen.“

Die Konkurrenzfähigkeit von Sony wäre weiterhin beeinträchtigt, wenn Call of Duty exklusiv für Xbox erscheinen würde. Das würde den Verbraucher bei einem Kauf beeinflussen und dem Gesamtwettbewerb schaden.