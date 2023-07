Activision Blizzard: CWA begrüßt Richterin Corleys Entscheidung

Autor:, in / Activision Blizzard

Die Communications Workers of America (CWA) gab nach der Ablehnung der Unterlassungsverfügung der FTC bezüglich der Fusion von Activision Blizzard durch Microsoft eine Stellungnahme ab.

Demnach begrüße man die Entscheidung von Jacqueline Scott Corley, die einstweilige Verfügung abzulehnen

Die CWA sagte über die Entscheidung: „Die Aufgabe von Richterin Corley bestand darin, zu beurteilen, ob die FTC in ihrem Kartellverfahren gegen die Übernahme voraussichtlich Erfolg haben würde oder nicht. Ihre Entscheidung zeigt, welche Fortschritte die FTC und andere Regulierungsbehörden seit dem ersten Vorschlag für die Übernahme Anfang 2022 gemacht haben. Damals hatten wir Bedenken geäußert und die FTC gebeten, die Auswirkungen auf Verbraucher und amerikanische Arbeitnehmer sorgfältig zu prüfen. Das hat sie getan, und in den letzten achtzehn Monaten hat Microsoft Maßnahmen ergriffen, um diese Bedenken auszuräumen.“

Weiterhin ist die CWA der Ansicht, dass die von Microsoft „ergriffenen Maßnahmen nicht nur Schaden verhindern, sondern auch die Macht der Arbeitnehmer in der Videospielindustrie verändern“ werden.

Die CWA und Microsoft trafen im letzten Jahr eine „bahnbrechende, rechtsverbindliche Vereinbarung über Arbeitsneutralität“. Zuvor hatte Microsoft seine Grundsätze für die Organisierung von Mitarbeitern und die Zusammenarbeit mit Arbeitnehmerorganisationen bekannt gegeben. Dieselben Grundsätze werden demnach auch für die Belegschaft von Activision Blizzard gelten und nehmen Microsoft in die Verpflichtung, sich neutral zu verhalten, wenn ein Mitarbeiter Interesse am Beitritt in einer Gewerkschaft hat.

Mit der endgültigen Fusion würde man den Arbeitsmarkt für Videospiele und Technologie verändern, wie es weiter heißt. Nahezu 10.000 Beschäftigten würde man damit einen klaren Weg zu Tarifverhandlungen ermöglichen.

