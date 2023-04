Die Blockierung der CMA des Activision Deals mit Microsoft erschüttert derzeit die komplette Tech-Branche (bis auf die Unternehmen natürlich, die daraus ihren Nutzen ziehen) und vor allem Unternehmen im Vereinigten Königreich.

„Der Grund, warum die Aufsichtsbehörden Microsofts Activision-Deal blockiert haben, macht keinen Sinn“, solche und weitere Schlagzeilen liest man derzeit auf YAHOO und weiteren Seiten.

Auch Karol Severin von Media Research meldete sich via gamesindustry.biz zu Wort und stellt fest, dass der CMA-Ansatz die Gamer nicht schützt.

Die CMA schlägt zum Beispiel vor, dass Activision Blizzard seinen eigenen Cloud-Gaming-Dienst starten könnte, wenn man nicht zu Microsoft gehören würde, und somit den Verbrauchern mehr Auswahl bieten würde – Severin ist jedoch nicht der Meinung, dass dies eine gute Sache ist.

„Mehr Auswahl ist nicht immer automatisch besser für die Verbraucher“, erklärt er. „Die Leute denken oft, die Auswahl sei linear – je mehr, desto besser -, aber in Wirklichkeit ist es eine Glockenkurve. Zu wenig Auswahl ist nicht gut, zu viel Auswahl ist auch nicht gut, aber es gibt ein optimales Maß an Auswahl irgendwo in der Mitte – danach beginnen die Vorteile aufgrund von Fragmentierung, Preis und der Tyrannei der Auswahl zu sinken.“ Er fährt fort: „Von Anfang an habe ich darauf hingewiesen, dass ich keine stichhaltigen Gründe dafür sehe, dass das Geschäft nicht zustande kommt. Die gestern von der CMA aufgeführten Gründe haben mich nicht vom Gegenteil überzeugt. Tatsächlich warfen einige dieser Gründe für mich mehr Fragen als Antworten auf. Wie groß muss zum Beispiel ein Markt sein, damit er von den Regulierungsbehörden geprüft wird?“ „Die CMA verweist darauf, dass Microsoft einen großen Marktanteil im aufstrebenden Cloud-Gaming-Markt hat. Wenn man zu den Pionieren und Vorreitern in einem Markt gehört, den man mit ins Leben gerufen hat (und den Verbrauchern etwas Gutes tut), dann hat man natürlich einen hohen Marktanteil, solange der Markt noch klein ist“, fügt er hinzu. „In gewisser Weise besteht die Gefahr, dass Innovatoren bestraft werden, wenn sie erfolgreich in neue Märkte einsteigen und zu früh zu erfolgreich sind. Microsoft ist in diesem Sinne ein Opfer seines eigenen Erfolgs.“

Die Financial Times titelt derzeit: „Britische Tech-Szene schlägt Alarm wegen Blockade des Microsoft-Activision-Deals“, und berichtet, dass die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die Übernahme des Videospielherstellers Activision Blizzard durch Microsoft zu blockieren, dem Technologiesektor des Landes droht, großen Schaden zuzufügen, so zumindest die Meinung von Führungskräften aus der Branche, Investoren und Start-up-Unternehmern, die die Entscheidung der CMA attackiert haben.

Zuvor bezeichnete bereits der Präsident von Microsoft, Brad Smith, die Entscheidung als „schlecht für Großbritannien“ und sagte, sie würde „Innovation und Investitionen im Vereinigten Königreich entmutigen“, wie wir bereits berichtet haben.

Activision erklärte, es werde „seine Wachstumspläne für das Vereinigte Königreich überdenken“, während man zusammen mit Microsoft Berufung gegen die Entscheidung der CMA einlegen wird.

Microsoft und Activision Blizzard sind in diesem Thema selbstverständlich voreingenommen, da beide den Deal durchziehen wollen und selbst NVIDIA meldete sich zu Wort und würde – trotz direkter Konkurrenz – befürworten, wenn es noch eine positive Entscheidung geben und die Übernahme genehmigt werden würde.

Neben NVIDIA melden sich dazu mehr und mehr Tech-Firmen zu Wort, die der Meinung sind, dass die CMA ein falsches Signal mit der Blockierung sendet und den Markt damit gefährdet. Es gibt aber auch Stimmen, die dafür sind, weil sie und der UK-Markt abgeblich davon profitieren könnten.

Aufgebrachte und wütende Reaktionen meldeten einige Unternehmer und Investoren in UK. Sie äußerten sich allesamt besorgt darüber, da die Entscheidung der CMA ein klares Zeichen dafür sei, dass der Status des Landes als Europas „führendes Technologiezentrum ins Wanken gerate“.

„Die Entscheidung der CMA bewirkt das Gegenteil von Innovationsförderung“, sagte Ophelia Brown, Gründerin der Risikokapitalfirma Blossom Capital, die bereits in die Londoner Start-ups Checkout und Dija investiert hat. „Das ist eher schlechte PR für die britische Technologiebranche und sehr enttäuschend“, fügte sie hinzu.

Die CMA erklärte hingegen, dass es ihre Aufgabe sei, „das Beste für die Menschen, die Unternehmen und die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs zu tun und nicht Unternehmen mit kommerziellen Interessen zu fusionieren“. Die Leiterin der Aufsichtsbehörde, Sarah Cardell, sagte dazu, dass die Blockierung „in vollem Einklang mit den Investitionszielen der Regierung und stellt sicher, dass die Technologiemärkte für den Wettbewerb offen sind“.

Die Sorgen der Unternehmen sind nicht unbegründet, denn die Investitionen in den Technologiesektor des Landes haben bereits deutlich nachgelassen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind die Wagniskapitalinvestitionen in London laut Dealroom um 79 Prozent auf 2,1 Mrd. Dollar zurückgegangen. Im Vergleich dazu sanken die Investitionen in Berlin um 42 Prozent auf 925 Mio. Dollar und in Paris um 68 Prozent auf 1,2 Mrd. Dollar.

Die Entscheidung der CMA stehe dazu nicht im Einklang mit den großen Worten des Premierminister Rishi Sunak, der erklärt hat, er wolle Großbritannien zum „nächsten Silicon Valley“ machen. Trotzdem gibt es auch Stimmen, die sich für die Blockierung aussprechen und einen Gewinn für die Tech-Branche in Großbritannien sehen.

„Für die britische Technologiebranche ist das nicht schlecht. Activision ist ein Ausreißer und bereits ein großes Unternehmen, daher ist die Übernahmedynamik hier nicht typisch für ein Startup“, sagt Carl Fritjofsson, General Partner bei Creandum. „Die allgemeine M&A-Landschaft für Spiele-Startups wird nicht im Geringsten beeinflusst, was bedeutet, dass der Appetit der Investoren gleich bleibt“, fügt Jere Partanen, Investor bei Sisu Game Ventures, hinzu. „Die vorgeschlagene Übernahme war die größte in der Geschichte der Branche, und es ist schwer vorstellbar, dass eine andere Übernahme eines Spieleunternehmens so genau geprüft wird.“ „Wenn eine Aufsichtsbehörde wirksam eingreift und Big Tech davon abhält, kategorieführende Unternehmen zu kaufen, die in ihren aufstrebenden Branchen erfolgreich sind, könnte dies dem Vereinigten Königreich helfen, mehr weltweit führende Unternehmen zu entwickeln“, sagte Lascelles von AlbionVC. „Die Regulierungsbehörden versuchen schon seit langem zu verhindern, dass Big Tech vielversprechende Startups aufkauft“, erklärt er gegenüber Sifted, was sich für Investoren positiv auswirken kann. „Die Arten von Unternehmen, die [von Big Tech aufgekauft werden sollen], bieten enorme Chancen. Startups, die Big Tech kaufen möchte, sind genau die Art von Unternehmen, die wir als Risikokapitalgeber gerne unterstützen würden.“

Alle ausführlichen Berichte gibt es auf den Webseiten der Financial Times, YAHOO, sifted und gamesindustry.biz zu lesen.