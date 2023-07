Activision Blizzard: Diese Franchises gehören bald Microsoft

Bei der Übernahme von Activision-Blizzard steht vor allem die Call of Duty-Reihe im Mittelpunkt. Beim Kauf des Entertainment-Riesen wird Microsoft jedoch mehr als 50 weitere Marken übernehmen.

Neben berühmten Marken wie Warcraft, Crash Bandicoot oder Tony Hawk’s Pro Skater sind auch weniger bekannte darunter.

Bei Soldier of Fortune handelt es sich um eine IP, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung im Jahr 2000 aufgrund ihrer Brutalität für kontroverse Diskussionen gesorgt hat. Die Handlung von Soldier of Fortune dreht sich um den Söldner John Mullins, der für die fiktive Organisation „The Shop“ arbeitet. Seine Mission ist es, internationale Bedrohungen zu bekämpfen und gefährliche Ziele auf der ganzen Welt auszuschalten. Es folgten Soldier of Fortune II: Double Helix und Soldier of Fortune: Payback, wobei der letzte Teil ein Misserfolg bei Fans und Kritikern war.

SWAT, eine Reihe von taktischen Shootern, ist eine weitere Marke. Der letzte Teil, SWAT 4, wurde für sein realistisches Gameplay und seine spannenden Missionen gelobt und ist zu einem der beliebtesten Titel der Reihe geworden.

Liste der Activision-Franchises:

Aces of the Galaxy Arcanum Arkadian Warriors Betrayal Blackthorne Blast Chamber Blood Drive Blur Boogie Bunnies Caesar Call of Duty Call to Power Candy Crush Carcassonne Cold Winter Commandeers: Attack of Genos Crash Bandicoot Dark Reign Darkwatch Diablo DJ Hero Empire Earth Gabriel Knight Geometry Wars Guardian’s Crusade Guitar Hero Gun Havey Gear Hearthstone Heretic Heroes of the Storm Hexen Hunter Hunted Interstate King’s Quest Mace Griffin Metal Arms MTX Mototrax Overwatch Phantasmagoria Pitfall Police Quest Prototype Quest for Glory Red Ninja Redneck Rampage Rock N Roll Racing Singularity Skylanders Solider of Fortune Space Quest Spellbreak Spycraft Spyro the Dragon StarCraft SWAT Switchball Tenchu (die ersten drei Titel) The Lost Vikings Tony Hawk’s Pro Skater True Crime Vigilante WarCraft Whirl Tour World of Warcraft Zombie Wranglers Zork