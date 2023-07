Activision Blizzard: Einigung mit Microsoft auf Fusionsverlängerung

Autor:, in / Activision Blizzard

Heute haben sich Activision Blizzard und Microsoft auf eine Verlängerung der Fusion geeinigt. Bis zum 18. Oktober haben beide Unternehmen nun Zeit, die Übernahme abzuschließen.

Die Verlängerung wurde im Hinblick auf die ausstehende Entscheidung der britischen Regulierungsbehörde vorgenommen, auf dessen Ergebnis man wartet.

Microsoft befindet sich in Großbritannien vor dem Competition Appeal Tribunal (CAT) in Berufung, in der der Windowskonzern gegen die Blockierungsentscheidung der CMA rechtlich vorgeht. Das Tribunal hatte jüngst erst der Aussetzung zugestimmt, damit sich die Parteien neu verständigen können. Bis Donnerstag muss die CMA aber noch Beweise vorlegen, damit die Aussetzung offiziell bestätigt werden kann.

Xbox Chef Phil Spencer sagte über die Verlängerung: „Microsoft und Activision Blizzard haben die Frist für die Fusionsvereinbarung bis zum 18.10. verlängert. Wir sind optimistisch, dass dies gelingt, und freuen uns darauf, mehr Spiele für mehr Spieler überall zur Verfügung zu stellen.“