Activision Blizzard: Erstaunliches Ergebnis der CMA-Umfrage: Etwa drei Viertel für die Übernahme

Die CMA hat bekannt gegeben, dass die öffentliche Umfrage, bei der Personen eine E-Mail schreiben und ihre positiven wie auch negativen Einschätzungen nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft einsenden konnten, haben ein erstaunliches Ergebnis hervorgebracht.

Laut den Angaben der CMA waren etwa drei Viertel für die Übernahme und sprachen sich vielfach für die Fusion aus.

„Wir haben die Öffentlichkeit aufgefordert, bis zum 28. Oktober 2022 auf die Stellungnahme der CMA mit einer Frist bis zum 28. Oktober 2022 zu antworten. Wir haben in dieser Zeit über 2.100 E-Mails erhalten.“ „Von den 2.100 E-Mails, die wir geprüft haben, waren etwa drei Viertel im Großen und Ganzen für den Zusammenschluss und etwa ein Viertel im Großen und Ganzen gegen den Zusammenschluss. Eine kleine Zahl von Befragten hat sich weder eindeutig für noch gegen die Fusion ausgesprochen.“

Die folgenden Meinungen wurden zugunsten des Zusammenschlusses geäußert:

(a) Sony und Nintendo sind bei Konsolenspielen stärker als Microsoft, und der Zusammenschluss wird Microsoft helfen, stärker mit ihnen zu konkurrieren;

(b) die Fusion wird konkurrierenden Konsolen nicht schaden, da Microsoft Verpflichtungen eingegangen ist, die Inhalte von Activision, einschließlich Call of Duty, nicht-exklusiv zu halten. Die Verfügbarkeit von Minecraft auf konkurrierenden Konsolen zeigt, dass die kommerzielle Strategie von Microsoft nicht darin besteht, Spiele exklusiv zu machen;

(c) Es ist unwahrscheinlich, dass Microsoft Call of Duty aufgrund seines Multiplayer-Charakters exklusiv anbieten würde. Eine Exklusivität von Call of Duty für die Xbox würde nur eine Marktlücke schaffen, die von einem konkurrierenden plattformübergreifenden Shooter-Spiel gefüllt werden könnte;

d) Call of Duty steht im Wettbewerb mit einer Reihe anderer Spiele wie Battlefield (Electronic Arts), Grand Theft Auto (Take Two) und FIFA (Electronic Arts);

e) der Zusammenschluss wird Sony zu Innovationen zwingen, z. B. durch die Verbesserung seines Abonnementdienstes oder die Entwicklung weiterer Spiele, die mit Call of Duty konkurrieren;

(f) der Zusammenschluss ist eine Reaktion auf Sonys Geschäftsmodell für PlayStation, das in der Vergangenheit darin bestand, sich exklusive Inhalte oder einen frühen Zugang zu beliebten plattformübergreifenden Spieleserien wie Final Fantasy und Silent Hill zu sichern;

(g) Microsofts Pläne, Call of Duty in den Game Pass aufzunehmen, sind wettbewerbsfördernd und werden den Preis für den Zugang zu Spielen für die Verbraucher senken;

(h) Microsoft würde die Inhalte von Activision nach dem Zusammenschluss nicht exklusiv für die Xbox zur Verfügung stellen, weil es dadurch erhebliche potenzielle Einnahmen von konkurrierenden Plattformen verlieren würde;

(i) Verbraucher könnten zum Kauf von Spielen auf Buy-to-Play-Basis zurückkehren, wenn Microsoft den Preis für Game Pass nach dem Zusammenschluss anheben würde;

(j) der Zusammenschluss wird zu mehr Finanzmitteln und qualitativ hochwertigeren Spielen in der Branche führen;

(k) der Zusammenschluss wird es Microsoft ermöglichen, Activision eine bessere Anleitung und Führung zu bieten und es zu ermutigen, mehr in andere Spiele als Call of Duty zu investieren;

(l) der Zusammenschluss ist wettbewerbsfördernd im mobilen Segment, da er neue Optionen für mobile Spieler schafft und es Microsoft ermöglicht, mit Google und Apple zu konkurrieren, die die beiden dominierenden mobilen Plattformen sind;

(m) der Zusammenschluss wird keine Wettbewerbsbedenken bei Cloud-Gaming-Diensten aufwerfen, da es andere potenzielle Wettbewerber wie Netflix gibt; und

(n) einige Branchenteilnehmer haben erklärt, dass sie nicht gegen den Zusammenschluss sind.

Die folgenden Ansichten wurden gegen den Zusammenschluss geäußert:

(a) Microsoft hat bereits eine marktbeherrschende Stellung bei PC-Betriebssystemen, und dieser Zusammenschluss ist ein Versuch, eine ähnliche Position im Spielebereich zu erreichen;

(b) Microsoft verfügt über die Ressourcen, um ein Angebot zu schaffen, das mit den PlayStation-Exklusivtitel zu konkurrieren, ohne Activision zu übernehmen;

(c) Der Zusammenschluss würde zu einer Konsolidierung führen und einen schädlichen Präzedenzfall in der Spieleindustrie schaffen, große Verlage zu übernehmen, anstatt das organische Wachstum zu fördern;

(d) dies wäre die größte Fusion in der Geschichte der Spieleindustrie und würde den Weg für eine mögliche Reihe künftiger Übernahmen von Verlagen wie Take Two, EA, Ubisoft, wodurch die Konzentration auf dem Markt zunehmen würde;

(e) Microsoft wird Call of Duty exklusiv für die Xbox herausbringen, so wie es mit Bethesda nach der Übernahme von ZeniMax Media;

(f) Microsoft wird den Anreiz haben, Call of Duty exklusiv für die Xbox nach dem Zusammenschluss zu machen. Dies wird sich nachteilig auf Spieler auswirken, die sich keine Konsole nicht leisten können und daher bei der Einführung der nächsten der nächsten Konsolengeneration auf die Xbox wechseln;

(g) Microsoft könnte die Qualität der Call of Duty-Spiele auf der PlayStation nach dem Zusammenschluss verschlechtern, was die Verbraucher dazu veranlassen könnte, auf die Xbox zu wechseln;

(h) Microsoft kann nach dem Zusammenschluss den Markt für Mehrspiel-Abonnements erobern, weil es sich leisten kann, Spiele mit Verlust in den Game Pass aufzunehmen;

(i) Microsoft hat bereits eine beherrschende Stellung im Bereich der Cloud-Spiele, und der Zusammenschluss könnte die Zukunft von neuen Marktteilnehmern in diesem Bereich beeinflussen;

(j) der Zusammenschluss wird die Eintrittsbarrieren für kleinere Studios und unabhängige Entwickler erhöhen; und

(k) der Zusammenschluss wird zu einer Zunahme der Verhandlungsmacht von Microsoft gegenüber den Spieleherstellern