Activision Blizzard: EU hat Phase 2 der Untersuchungen eingeleitet

Wie zu erwarten, hat die EU die zweite Phase der Untersuchungen zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft eingeleitet, was Phil Spencer für „fair und gerechtfertigt“ hält. Dabei hat die EU zahlreiche Statements abgegeben, die zu Phase 2 geführt haben.

„Die Kommission hat Bedenken, dass die geplante Übernahme den Wettbewerb auf den Märkten für den Vertrieb von Videospielen für Konsolen und PCs sowie für PC-Betriebssysteme beeinträchtigen könnte“, so die Kommission.

Weitere Ausführungen gibt es hier:

„Die Kommission befürchtet insbesondere, dass Microsoft durch die Übernahme von Activision Blizzard den Zugang zu den Konsolen- und PC-Videospielen von Activision Blizzard, insbesondere zu hochkarätigen und sehr erfolgreichen Spielen (sogenannten AAA-Spielen) wie Call of Duty, ausschließen könnte.“

„Die vorläufige Untersuchung deutet darauf hin, dass Microsoft in der Lage ist und einen potenziellen wirtschaftlichen Anreiz hat, Abschottungsstrategien gegenüber Microsofts konkurrierenden Vertreibern von Konsolenvideospielen zu verfolgen, z.B. diese Unternehmen daran zu hindern, Activision Blizzards Konsolenvideospiele auf Konsolen zu vertreiben oder die Bedingungen für die Nutzung dieser Videospiele oder den Zugang zu ihnen zu verschlechtern.“

„Die Kommission befürchtet, dass Microsoft durch die Übernahme von Activision Blizzard den Zugang zu seinen eigenen PC- und Konsolen-Videospielen zum Nachteil der konkurrierenden Vertreiber von Konsolen- und PC-Videospielen, die solche Dienste anbieten, ausschließen könnte, da diese für die Bereitstellung der im Entstehen begriffenen Dienste des Abonnements mehrerer Spiele und des Streaming von Spielen in der Cloud von entscheidender Bedeutung sind.“

„Solche Abschottungsstrategien könnten den Wettbewerb auf den Märkten für den Vertrieb von Konsolen- und PC-Videospielen einschränken, was zu höheren Preisen, geringerer Qualität und weniger Innovation bei den Konsolenspielvertreibern führen könnte, was wiederum an die Verbraucher weitergegeben werden könnte.“

„Schließlich hat die Kommission in diesem Stadium der Untersuchung Bedenken, dass die geplante Übernahme den Wettbewerb auf dem Markt für PC-Betriebssysteme verringern könnte. Insbesondere befürchtet die Kommission, dass Microsoft die Fähigkeit konkurrierender Anbieter von PC-Betriebssystemen einschränken könnte, mit dem Microsoft-Betriebssystem Windows zu konkurrieren, indem Activision Blizzards Spiele und Microsofts Vertrieb von Spielen über Cloud Game Streaming mit Windows kombiniert werden. Dies würde die Nutzer davon abhalten, Nicht-Windows-PCs zu kaufen.“

„Die vorläufige Untersuchung deutet darauf hin, dass Microsoft die Möglichkeit und einen potenziellen wirtschaftlichen Anreiz hat, sich gegenüber konkurrierenden Anbietern von PC-Betriebssystemen so zu verhalten.“