Activision Blizzard: EU-Kommission: Das ist unser Call of Duty

Die Chefin des EU-Kartellamtes, Margrethe Vestager, sprach diese Woche in einer Rede über die Vorgehensweise des Falles der geplanten Übernahme von Activision Blizzard.

Vestager sagte unter anderem, dass die EU-Kommission diesbezüglich mit den Regulierungsbehörden des Vereinigten Königreich, Kanada, USA, Australien und Neuseeland in Verbindung stand.

Die EU habe den Deal und ihre möglichen Auswirkungen auf den Spielemarkt gründlich untersucht. Inklusive des Marktes für Cloud-Gaming, wie es heißt.

Vestager sagte: „Niemand zweifelt daran, dass dies eine bahnbrechende Transaktion in der Spieleindustrie war. Das Gaming ist ein dynamischer Markt, der sich auf Millionen von Verbrauchern in Europa auswirkt. Daher verdiente der Deal eine gründliche Untersuchung. Wir haben die Auswirkungen auf die Spieler heute und in der Zukunft untersucht – unabhängig davon, ob sie auf dem PC, der Konsole oder auf ihrem Handy spielen. Wir haben uns auf die Entwicklung des Cloud-Streaming konzentriert, das eine immer größere Rolle dabei spielen wird, wie die Verbraucher auf Spiele zugreifen.“ „Eine wichtige Erkenntnis war, dass der Marktanteil von Microsoft und Activision in Europa im Allgemeinen gering ist. Nur wenn man bestimmte Segmente wie ‚Shooter-Spiele‘ betrachtet, kommt man auf über 20 %. Und bei den Konsolen verkauft Sony etwa viermal so viele Playstation-Konsolen wie Microsoft Xbox-Konsolen.“ „Vor diesem Hintergrund sind wir nicht der Meinung, dass die Fusion ein vertikales Problem darstellt. Angeblich ist Call of Duty eine sehr beliebte Shooter-Reihe. Wir waren jedoch der Meinung, dass Microsoft sich wahrscheinlich nicht selbst in den Fuß schießen würde, wenn es den Verkauf von Call of Duty-Spielen an die viel größere PlayStation-Spielerbasis stoppen würde. Unsere Kollegen bei der CMA stimmten mit uns überein und kamen letztlich zu demselben Schluss.“

Die EU-Kommission war weiterhin besorgt über mögliche Exklusivität von Activision-Spielen über den Cloud-Gaming-Service von Microsoft. Doch anstatt den Deal deshalb zu blockieren, habe man mit den richtigen Abhilfemaßnahmen alle Bedenken ausräumen können, im Gegensatz zur CMA.

„Wir waren besorgt, dass Microsoft Activision-Spiele exklusiv für seinen eigenen Cloud-Gaming-Dienst anbieten würde. Dies hätte den Zugang zu Spielen eingeschränkt und die Position von Windows als Betriebssystem gestärkt.“ „Wo wir mit der CMA nicht übereinstimmten, waren die Abhilfemaßnahmen. Wir haben den Verbrauchern eine kostenlose 10-Jahres-Lizenz gewährt, damit sie alle Activision-Spiele, für die sie eine Lizenz besitzen, über einen beliebigen Cloud-Dienst streamen können. Und warum haben wir das getan, anstatt die Fusion zu blockieren? Nun, für uns hat diese Lösung unsere Bedenken vollständig ausgeräumt. Und darüber hinaus hatte sie erhebliche wettbewerbsfördernde Auswirkungen.“

Sie erwähnte auch die Tatsache, dass die Abhilfemaßnahmen von allen Seiten gefeiert wurden. Sowohl von Entwicklern als auch Cloud-Gaming-Anbietern, Publishern und Verbrauchergruppen, „weil dadurch das Potenzial des Cloud-Marktes erschlossen wurde“.

Während ihr weitere Details in der Quelle findet, beendete sie ihre Rede passenderweise mit den Worten „That is our Call of Duty.“/„Das ist unsere Pflicht“, wobei sie auf die Shooter-Reihe anspielte.