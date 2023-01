Activision Blizzard: EU will kartellrechtliche Warnung gegen Microsoft aussprechen laut Bericht

Autor:, in / Activision Blizzard

Die Europäische Kommission will laut einem Bericht eine kartellrechtliche Warnung gegen die Übernahme aussprechen.

In der Angelegenheit der Übernahme von Activision Blizzard muss Microsoft wohl mit einer kartellrechtlichen Warnung rechnen, wie Reuters berichtet. Laut nahestehenden Quellen könnte diese eine weitere Herausforderung für den Windows-Konzern bedeuten.

Es heißt weiterhin, dass die Europäische Kommission bereits an einer Mitteilung arbeitet, in der die Bedenken gegen das Geschäft aufgeführt sind. Microsoft wird diese Mitteilung in den kommenden Wochen erhalten.

Die EU-Kommission wollte den Bericht nicht kommentieren.

Microsoft hingegen arbeitet weiterhin mit der Kommission zusammen, um sämtliche Bedenken auszuräumen, die den Spielemarkt betreffen.