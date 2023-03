Activision Blizzard: Exklusives Interview mit FOSS Patents – Teil 1

Wir von XboxDynasty hatten die einmalige Möglichkeit, mit Florian Müller von FOSS Patents ein ausführliches Interview zu führen. Florian ist ein absoluter Experte im Kartellrecht mit jahrelanger Erfahrung.

Florian Müller ist, wie bereits erwähnt, ein Experte im Kartellrecht.

Hey Florian, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns von XboxDynasty nimmst, um ein Interview zu führen. Bitte stell dich kurz vor und sag uns, welche Expertise du mitbringst und worüber du auf deiner Website FOSS Patents berichtest.

Hi Tobias, danke dir für dein Interesse an meinen Analysen. Ich bin schon sehr lange in dieser Branche unterwegs. Meine Verbindung zu Activision Blizzard King geht lange zurück. Ich war 1995 der erste Mitarbeiter — als Berater, aber in großem Umfang — von Blizzard außerhalb der USA. Damals habe ich koordiniert, wie Warcraft II auf den deutschen Markt gebracht wurde, und es auch gleich noch ins Deutsche übersetzt.

Ich habe auch Apps entwickelt und aktuell eine Productivity App in Arbeit. In der Branche kennt man mich am ehesten wegen des Blogs, den du angesprochen hast: FOSS Patents.

Ungefähr die Hälfte der Leser von FOSS Patents ist in den USA ansässig und auch in Asien habe ich immer mehr Stammleser. Am Anfang waren die großen Themen die „Smartphone Patent Wars“ wie Apple vs. Samsung. Das Themenspektrum hat sich mit der Zeit erweitert, so dass ich auch über kartellrechtliche Themen schreibe, die mich als App-Entwickler interessieren — und ganz selten sogar über die Anwendung des Kartellrechts auf den Fußball im Zusammenhang mit der sogenannten European Super League. Aktuell bin ich übrigens für einen der Antitrust Writing Awards — Antitrust Law ist der englische Begriff für Kartellrecht — nominiert.

Im Interesse der Transparenz möchte ich auch darauf hinweisen, dass ich zahlreiche Beratungsmandate habe und in Fragen, die mich als App-Entwickler berühren, auch Microsoft berate. Das steht in meinem Blog im Autorenprofil. Ich äußere trotzdem meine eigene Meinung und meine Glaubwürdigkeit als Kommentator solcher Verfahren hängt davon ab, dass ich richtig analysiere und vor allem meine Prognosen über den Ausgang von Verfahren möglichst oft eintreten.

In diesem Interview geht es ausschließlich über die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, die sich seit Monaten durch die Medienlandschaft zieht und worüber wir – auch mit deiner Hilfe – viele besondere Details ans Tageslicht bringen konnten. Erst einmal Danke dafür.

Nun zu meiner ersten Frage: In der Vergangenheit hat Microsoft zahlreiche Argumente für eine Übernahme gebracht und seinen Standpunkt mehr als deutlich offengelegt. Gleichzeitig hat Sony mögliche Bedenken geäußert, obwohl man selbst diese „bedenklichen“ Geschäftspraktiken, die man Microsoft unterstellt, seit Jahren selbst anwendet.

Wir reden hier von exklusiven Inhalten, zeitlich exklusiven Deals oder Verträgen, die eine Veröffentlichung in Abo-Diensten wie den Xbox Game Pass blockieren. Als Außenstehender denkt man vielleicht: Wieso werden von den Regulierungsbehörden diese Machenschaften von Sony nicht angekreidet, schließlich nutzt der Marktführer hier klar seine Rolle aus, oder? Was sagst du dazu?

Es ist bemerkenswert, dass Sony behauptet, Microsoft würde eine Strategie verfolgen, die niemand in ähnlich großem Stil verfolgt wie Sony selbst.

Vor allem aber, wenn Microsoft seit einiger Zeit klar und deutlich sagt, dass sie gar nicht die Absicht haben, Call of Duty von der PlayStation zu nehmen, und einen Vertrag anbieten, der „parity“ — Gleichbehandlung — in jeder Hinsicht garantiert: Release-Zeitpunkt, Features, Leistung usw. usf..

Sony ist nicht nur Marktführer, sondern es hat einen riesigen Vorsprung. Es beherrscht den Markt. Für Sony ist es viel „billiger“, sich Exklusivrechte zu sichern, weil den Spieleherstellern, die auf eine Xbox-Veröffentlichung verzichten, weniger Umsatz entgeht als umgekehrt.

Ob die Kartellbehörden sich das mal näher ansehen sollten, ist eine berechtigte Frage, die du aufgeworfen hast, würde uns aber hier zu weit führen.

Welche Bedenken von Sony sind deiner Meinung nach gerechtfertigt?

Soweit es nur um die Übernahme von Activision Blizzard King geht, sehe ich gar keinen Grund zur Sorge. Würde Microsoft danach weitere große Zukäufe tätigen — denken wir an EA, Take Two oder Epic Games — dann könnte es eventuell anders aussehen.

Der Spielemarkt wird aber auch nach der Transaktion, über die wir hier reden, weiter stark fragmentiert bleiben. Das ist kein konzentrierter Markt wie z. B. für Mobilfunknetzbetreiber oder Fluglinien mit hohen Eintrittsbarrieren. Es kommen riesige Erfolge wie PlayerUnknown’s Battlegrounds aus dem Nichts.

Natürlich ist Microsoft in der Summe aus allen Geschäftsbereichen größer als Sony, aber das ändert nichts daran, dass Sony über riesige Ressourcen verfügt.

Sony konstruiert also Theorien, die kartellrechtlich keine Substanz haben. Das Kartellrecht ist nicht dafür da, einzelne Marktteilnehmer zu schützen, sondern den Markt, den Wettbewerb.

Und glaubst du, dass Microsoft mit seiner Strategie die Bedenken von Sony und der Regulierungsbehörden weitestgehend aus dem Weg räumen kann?

Ja, aus zwei Gründen. Erstens glaube ich, dass die Kartellbehörden selbst wissen, sie haben rein rechtlich hier gar keine Grundlage für eine Untersagung. Die Messlatte dafür liegt einigermaßen hoch und dieser Deal extrem weit darunter. Zweitens aber sagt Microsoft, dass sie trotzdem bereit sind, eine konstruktive Lösung zu ermöglichen.

Mit Nintendo und Nvidia ist das bereits durch Vertragsabschlüsse gelungen. Nur Sony sperrt sich, aber Sony hat kein Vetorecht. Die Regulierer können jederzeit sagen: hier liegt etwas auf dem Tisch, was alle behaupteten Probleme löst, und wenn Sony es nicht annimmt: selbst schuld.