Activision Blizzard: FTC-Chefin wird Machtmissbrauch vorgeworfen

Schon im Mai sah sich Lina Khan, Vorsitzende der US-Regulierungsbehörde Federal Trade Commission (FTC), mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würde die Grenzen ihrer Befugnisse überschreiten.

Jetzt steht Kahn erneuter Ärger ins Haus. James Comer, Vorsitzender des Überwachungsausschusses des Repräsentantenhauses, hat eine Untersuchung gegen FTC-Vorsitzende Khan eingeleitet. Dabei wurden auch Beschwerden über Machtmissbrauch vorgebracht.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters habe Kahn Unternehmen und Wirtschaftsverbände verärgert. So drängte sie zu aggressiveren Untersuchungen und Strafverfolgungsmaßnahmen im Bereich Kartellrecht und Gesetze gegen irreführendes Marketing.

Comer schrieb Khan in einem Brief „Wir sind besorgt, dass die von Kommissarin Wilson und anderen katalogisierten Entwicklungen in der Kommission das Vertrauen der Verbraucher und Märkte in die Fähigkeit der Kommission, ihre Aufgaben effektiv und integer zu erfüllen, untergraben könnten.“