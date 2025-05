Activision Blizzard: FTC gibt endgültig auf

Endlich hat der aussichtslose Kampf der Federal Trade Commission (FTC) ein Ende gefunden. Die amerikanische Behörde hat es aufgegeben, die ohnehin schon abgeschlossene Übernahme von Activision Blizzard King durch Microsoft verhindern zu wollen.

Die FTC hat die Klage gegen den Deal fallengelassen. Erst letzte Woche verlor die Behörde die Berufung zum Stopp des Deals.

Im Antrag auf Klageabweisung heißt es: „Die Kommission ist zu dem Schluss gekommen, dass dem öffentlichen Interesse am besten durch die Einstellung des Verwaltungsverfahrens in dieser Sache gedient ist. Dementsprechend wird hiermit angeordnet, dass die Beschwerde in dieser Angelegenheit abgewiesen wird, und das wird hiermit getan.“

Microsoft äußerte sich zu dieser Entscheidung. So sagte Microsoft-Präsident Brad Smith via Social-Media: „Die heutige Entscheidung ist ein Sieg für Spieler im ganzen Land und für den gesunden Menschenverstand in Washington, D.C.. Wir sind der FTC dankbar für die heutige Ankündigung.“