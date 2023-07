Activision Blizzard: FTC zieht interne Anfechtung des Deals zurück

An ein Aufgeben denkt die Federal Trade Commission (FTC) trotz mehrerer Niederlagen in den letzten Tagen trotzdem nicht. So trug man den Fall jüngst zu einem internen FTC-Verwaltungsrichter, mit dem Ziel einer Verhandlung am 2. August.

Natürlich forderten Activision Blizzard und Microsoft die Einstellung des Verfahrens und sagten dazu: „Der Rückzug aus dem Verfahren ist nicht nur zwingend erforderlich, sondern liegt auch im öffentlichen Interesse. Das Bezirksgericht hatte umfassend Gelegenheit, die Ansprüche der FTC zu prüfen, und kam zu dem Schluss, dass die Kommission aus mehreren, für sich genommen ausreichenden Gründen keine Aussicht auf Erfolg in der Sache hat.“

Jetzt hatte die FTC ein Einsehen. Diese verwaltungsrechtliche Anfechtung wurde nun ausgesetzt. Allerdings könnte die Behörde könnte auf administrativer Ebene aber erneut eine Anfechtung einreichen, da sich sowohl Microsoft als auch Activision Blizzard in dieser Woche erst auf eine Fusionsverlängerung geeinigt hatten.