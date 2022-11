Activision Blizzard: Insider: Der Deal wird scheitern

In einem neuen Beitrag der NYPost, wird darüber berichtet, dass der Deal zwischen Activision Blizzard und Microsoft scheitern könnte und somit nicht zustande kommen wird. Dies sollen mehrere Quellen, die angeblich eng mit der Übernahme vertraut sind, derzeit mitgeteilt haben.

Ein Grund für die Annahme mehrerer „Insider“ ist, dass Microsoft keine Abhilfemaßnahmen bei den EU-Kartellwächtern eingereicht hat. Demnach sei es eine Sache etwas öffentlich zu sagen, beispielsweise, dass Call of Duty weiterhin für PlayStation veröffentlicht wird, als es auch schriftlich mit richterlichem Beschluss zuzusagen.

Der hohe Druck der Regulierungsbehörden, womit Microsoft angeblich nicht gerechnet hat, soll außerdem dazu geführt haben, dass die Parteien hinter den Kulissen zerstritten sind und nur in der Öffentlichkeit gute Miene zum „schlechten Deal“ machen.

Für diese Streitigkeiten soll eben diese fehlenden Versprechungen von Microsoft gegenüber den Kartellbehörden geführt haben, wobei sich der PlayStation-Hersteller Sony lautstark gegen den Deal ausgesprochen hat.

Während Phil Spencer nicht müde wird und immer und wieder beteuert, dass Call of Duty weiterhin für PlayStation veröffentlicht wird – und auch für PlayStation veröffentlicht wird, solange es PlayStation gibt – und sogar für Nintendo Switch möglich wäre – und man Call of Duty eigentlich genauso wie Minecraft behandeln möchte – hat jedoch auch Microsoft, wie bereits erwähnt, es abgelehnt, den EU-Behörden im Vorfeld einer erwarteten umfassenden Untersuchung, die am 8. November beginnen könnte, rechtliche Abhilfemaßnahmen anzubieten.

„Wenn man Activision wäre, würde man wollen, dass Microsoft alles für immer kostenlos anbietet“, sagte ein Hedge-Fonds-Analyst, der das Geschäft genau verfolgt, gegenüber The Post. „Aber das zerstört natürlich die Wirtschaftlichkeit des Deals“.

„Bei Microsofts Entscheidung, Activision zu kaufen, geht es vor allem um Exklusivität“, sagte Dan Ives, Geschäftsführer von Wedbush Securities, gegenüber The Post. „Wenn der Verzicht auf die Exklusivität eines der geforderten Zugeständnisse ist, wird Microsoft lange und gründlich darüber nachdenken müssen, ob dies immer noch der richtige Deal ist.“

„Microsoft kauft diesen Vermögenswert nicht, damit andere Unternehmen Activision-Spiele in gleichem Maße nutzen können“, so Ives weiter. „Es kommt darauf an, was die Zugeständnisse sind.“

Clay Griffin, Analyst bei MoffettNathanson, äußerte sich ebenfalls: „Microsoft kann nicht gezwungen werden, drakonische Bedingungen zu akzeptieren.“

Activision und Microsoft haben sich ebenfalls geäußert:

In einer Erklärung an The Post sagte ein Sprecher von Activision: „Wir sind sehr dankbar für unsere enge Zusammenarbeit mit Microsoft. Wir sind zuversichtlich, was das Geschäft und seine Fortschritte angeht, und wir wissen, dass Microsoft mit Hochdruck daran arbeitet, es zustande zu bringen. Jede gegenteilige Behauptung ist falsch.“

In einer Stellungnahme gegenüber The Post sagte ein Sprecher von Microsoft: „Von dem Moment an, als diese Übernahme angekündigt wurde, haben wir mit Nachdruck daran gearbeitet, zu zeigen, dass wir es ernst meinen mit den Schritten, die nötig sind, um die Zustimmung zu erhalten – einschließlich proaktiver Zusagen darüber, wie wir unser Geschäft mit Spielern und Entwicklern im Mittelpunkt führen werden. Der Prozess ist wie erwartet vorangeschritten, und wir gehen nach wie vor davon aus, dass der Deal planmäßig abgeschlossen werden kann.“

Am Ende ist Microsoft rechtlich verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemühen, das Geschäft abzuschließen. Activision könnte sogar so weit gehen und den Xbox-Hersteller verklagen, wenn es glaubt, dass Microsoft die Übernahme absichtlich vergeigt hat.

Falls eine Behörde Zugeständnisse verlangt und Microsoft diese verweigert, könnte der 69 Milliarden-Dollar-Deal für Activision Blizzard und Microsoft platzen! Und sollte die Europäische Kommission, die britische Wettbewerbsbehörde oder die amerikanische Federal Trade Commission den Deal wirklich am Ende ablehnen, muss Microsoft eine Ablösesumme von drei Milliarden US-Dollar an Activision zahlen.

Die brasilianische Aufsichtsbehörde genehmigte bereits die Übernahme von Activision Blizzard und veröffentlichte dabei ein Statement und erwähnte dabei, dass es um Wettbewerb zum Wohle des Kunden und nicht um die Interessen des Marktführers geht.

Die Europäische Kommission hat eine Frist bis zum 8. November, um offiziell ihre Absicht bekannt zu geben, eine sogenannte Phase-2-Untersuchung des Deals einzuleiten. Somit wird die EU-Kommission allem Anschein nach noch heute verkünden, dass weitere Prüfungen erforderlich sind. Die USA Entscheidung zur Übernahme fällt vermutlich Ende November und könnte den Stein ins Rollen bringen, während die britischen Behörden bis März 2023 über die Übernahme entscheiden.

Phil Spencer sagte zu den umfassenden Prüfungen der Übernahme, dass diese fair und gerechtfertigt seien.