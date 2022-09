Activision Blizzard: Intensive Untersuchung der Übernahme durch britische Behörden

Im Prozess der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft hatte die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) Anfang September ihre Bedenken geäußert. Man empfahl eine intensivere Untersuchung einzuleiten, da die Übernahme von Spielen wie Call of Duty dem Konkurrenten Sony schaden könnten.

Man räumte Microsoft eine Frist von 5 Tagen ein, um die Bedenken auszuräumen. Laut der Financial Times geschah dies aber nicht. Es wird vermutet, dass Microsoft der Meinung sah, dass man keine Versprechungen hätte geben können, die CMA akzeptiert hätte.

Eine intensivere Untersuchung soll daher schon diese Woche beginnen. Laut Quellen der Financial Times soll es mit der EU-Regulierungsbehörde eine ähnliche Situation geben, wie GamesIndustry berichtet. Microsoft und Activision befinden sich seit Januar in Vorabgesprächen mit der EU in Brüssel, wobei erwartet wird, dass Microsoft seinen Fall in den kommenden Wochen offiziell einreichen werde.

Einer Quelle in Brüssel zufolge sei es „eine große Sache, eine schwierige Sache. Es braucht eine umfassende Untersuchung.“

Über den Entschluss einer intensiveren Untersuchung durch die britischen Behörden, gab Sony ein Statement ab, in dem man die Entscheidung begrüßte:

„Indem Microsoft die Kontrolle über Activision-Spiele wie Call of Duty erhält, hätte dieser Deal erhebliche negative Auswirkungen auf die Spieler und die Zukunft der Spieleindustrie. Wir wollen sicherstellen, dass PlayStation-Spieler auch weiterhin ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis haben, und wir schätzen den Fokus der CMA auf den Schutz der Spieler.“

Auf die Aussage von Sony hatte Microsoft bereits mit folgenden Worten reagiert: „Es macht für Microsoft keinen geschäftlichen Sinn, Call of Duty von der PlayStation zu entfernen, angesichts seiner marktführenden Konsolenposition.“