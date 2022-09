Activision Blizzard: Intensive Untersuchung wegen Wettbewerbsbedenken möglich

Die größte Übernahme in der Videospielgeschichte könnte wegen Wettbewerbsbedenken genauer untersucht werden.

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) hatte bereits vor einem Monat eine Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob die geplante Übernahme fair sei.

Da die CMA mittlerweile Feedback von Dritten eingeholt hat, die Interesse an dem Deal haben, wurden Bedenken festgestellt, die zunächst ausgeräumt werden müssen. Sollte dies nicht möglich sein, würde man die Untersuchung in einer zweiten Phase intensivieren, um zu einer Entscheidung zu gelangen.

Sorcha O’Carroll, Senior Director of Merger bei der CMA, sagte: „Nach unserer Phase-1-Untersuchung sind wir besorgt, dass Microsoft seine Kontrolle über beliebte Spiele wie Call of Duty und World of Warcraft nach der Fusion nutzen könnte, um Konkurrenten zu schädigen, einschließlich aktueller und zukünftiger Konkurrenten im Bereich der Multi-Game-Abonnementdienste und des Cloud-Gaming.“

„Sollten unsere derzeitigen Bedenken nicht ausgeräumt werden, planen wir, diesen Deal in einer eingehenden Phase-2-Untersuchung zu untersuchen, um zu einer Entscheidung zu gelangen, die den Interessen der britischen Gamer und Unternehmen gerecht wird.“