Activision Blizzard will Investitionen und Mitarbeiterzahl in der gesamten EU deutlich erhöhen.

Lulu Cheng Meservey, EVP Corporate Affairs und CCO, Activision Blizzard, gab nach der Übernahmegenehmigung der EU bekannt, dass das Unternehmen seine Investitionen in Europa deutlich erhöht werden sollen. So sollen auch die Mitarbeiterzahlen in Deutschland, Schweden, Spanien und weiteren Ländern steigen.

Lulu Cheng Meservey sagte: „Activision Blizzard plant, seine Investitionen und Mitarbeiterzahl in der gesamten EU deutlich zu erhöhen, und wir freuen uns auf die Vorteile, die unsere Vereinbarung mit Microsoft den Spielern in Europa und anderswo bietet.“ „Heute hat die Europäische Kommission unseren Zusammenschluss mit Microsoft (vorbehaltlich strenger Abhilfemaßnahmen) genehmigt, um einen soliden Wettbewerb in unserer schnell wachsenden Branche zu gewährleisten.“ „Unsere talentierten Teams in Schweden, Spanien, Deutschland, Rumänien, Polen und anderen europäischen Ländern verfügen über die Fähigkeiten, den Ehrgeiz und die staatliche Unterstützung, die sie benötigen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen.“ „Und mit dem entschlossenen, aber pragmatischen, unvoreingenommenen und faktenorientierten Ansatz der EU bei der Regulierung erwarten wir, dass diese europäischen Teams auch in Zukunft für Wachstum und Innovation sorgen werden.“