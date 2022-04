Activision Blizzard: Investmentgruppe fordert Ablehnung des Xbox-Deals

Autor:, in / Activision Blizzard

Im Januar dieses Jahres gab Microsoft bekannt, die Übernahme des Software-Riesen Activision Blizzard zum Preis von 68,7 Milliarden US-Dollar zu beabsichtigen. Bei Abschluss der Übernahme winken exklusive Rechte an namhaften Gaming-Marken wie Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch oder Guitar Hero.

Damit es so weit kommen kann, findet am 28. April eine Sonderversammlung der Aktionäre statt. Ohne mehrheitliche Zustimmung der Investoren könnte der geplante Fusionsvertrag scheitern.

Das wäre ganz im Sinne der SOC Investment Group, die am Donnerstag in einem Brief alle Mitaktionäre dazu aufforderte, gegen den Deal zu stimmen:

„Diese Transaktion bewertet Activision und sein zukünftiges Ertragspotenzial nicht angemessen, zum großen Teil, weil sie die Rolle ignoriert, die die sexuelle Belästigungskrise – und der inkompetente Umgang des Activision-Vorstands – bei der Verzögerung von Produktveröffentlichungen und dem Niedergang des Aktienkurses gespielt hat.“ „Wir glauben nicht, dass die Aktionäre von Activision auf eine Transaktion bauen sollten, um den Wert wieder aufzubauen, der durch das Versäumnis des Activision-Managements, Sicherheit und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz zu gewährleisten, und durch das Versäumnis des Vorstands, konstruktiv auf die aufkeimende Krise zu reagieren, verloren wurde.“ „Aber wir beobachten auch, dass die Mitarbeiter von Activision spätestens seit letztem Juli mutig das Ende der Belästigungen und Vergeltung innerhalb des Unternehmens gefordert haben und dass sie eine entscheidende Rolle bei der Umgestaltung der Unternehmenskultur in der Zukunft spielen.“ „Wir glauben, dass das Unternehmen nur durch eine konstruktive Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern – dem einzigen Vermögenswert, den Activision nicht verkaufen, aber ohne den das Unternehmen nicht operieren kann – eine echte Trendwende einleiten und das Vertrauen der Investoren in seinen Ruf und seine Geschäftstätigkeit wiederherstellen kann.“ „Wir fordern Sie dringend auf, sich uns anzuschließen, um den Fusionsvorschlag von Microsoft abzulehnen und auf der nächsten Jahresversammlung von Activision Blizzard einen neuen, kompetenten und engagierten Vorstand zu wählen.“

Microsoft hatte kurz nach Bekanntmachung der Übernahmepläne angekündigt, den Deal, vorbehaltlich der Abschlussbedingungen und des Abschlusses behördlicher Überprüfungen, bis Sommer 2023 finalisieren zu wollen.