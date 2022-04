Activision Blizzard: Investorenklage vom Richter abgelehnt

Autor:, in / Activision Blizzard

Investoren haben eine gewisse Macht, wenn es um Entscheidungen in einem Unternehmen geht. Einige Activision Blizzard Investoren wurden jedoch von einem Bezirksrichter wieder auf den Boden der Tatsachen ihrer Entscheidungsgewalt zurückgeholt.

Die Vorwürfe über sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung im Fall Activision Blizzard halten sich schon lange hartnäckig. Nachdem letztes Jahr offizielle Untersuchungen angekündigt wurden, haben sich einige Geldgeber des Unternehmens zusammengeschlossen und Sammelklage eingereicht. Die Klage ging gegen das Unternehmen selbst, da Betrug bei der Untersuchung vermutet wurde und so etwas den Wert des Unternehmens rapide mindern kann.

In der Klage heißt es, man habe während der Untersuchungen der DFEH (California Department of Fair Employment and Housing) und der EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) die vorgeworfenen Probleme ‚runtergespielt‘. Diese Vorwürfe wurden schon beim Bezirksrichter, einer eher kleinen Instanz im amerikanischen Rechtssystem, für haltlos erklärt, da die Medien aus einer Routine-Untersuchung, mehr gemacht haben als es tatsächlich war.

So eine Abweisung ist noch nicht endgültig, die Kläger haben die Möglichkeit innerhalb von 30 Tagen die genannten Vorwürfe noch ein mal vorzubringen. Allerdings ist nicht garantiert, dass man dann größere Erfolgschancen hat.