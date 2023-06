Activision Blizzard: Jim Ryan glaubte nie an geplante CoD-Exklusivität

Aktuell geht Microsoft im Zuge einer mehrtägigen Anhörung gegen die einstweilige Verfügung der FTC bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard vor. Diverse hochrangige Xbox-Führungskräfte werden zur Sachlage im Zeugenstand aussagen.

Einer der Punkte, welche man entkräften möchte, ist Sonys Behauptung gegenüber den Regulierungsbehörden, Microsoft würde infolge der Übernahme Call of Duty exklusiv für Xbox veröffentlichen oder gar eine mögliche PlayStation-Version absichtlich sabotieren.

Dazu enthüllten nun Microsoft-Anwälte einen E-Mail-Austausch zwischen PlayStation-Chef Jim Ryan und einem ehemaligen Sony-CEO, der darauf schließen lässt, dass Ryan privat überzeugt ist, Microsoft ginge es bei der Übernahme von Activision Blizzard überhaupt nicht um die Exklusivität von Spielen:

„Es geht überhaupt nicht um Exklusivität“, so Ryan. „Sie denken in größeren Dimensionen, und sie haben das Geld, um solche Schritte zu unternehmen. Ich habe viel Zeit mit [Phil] Spencer und Bobby [Kotick] verbracht und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Call of Duty auch in den kommenden Jahren auf der PlayStation sehen werden.“

„Wir haben einige gute Sachen in der Mache. Ich bin nicht selbstzufrieden, mir wäre es lieber, wenn das nicht passieren würde, aber es wird uns schon gut gehen, mehr als gut.“