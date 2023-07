Activision Blizzard: Jim Ryan lehnte anscheinend auch Marketing-Deal ab

Laut den neuesten Berichten, die durch Dokumente von Microsoft im Fall der FTC-Klage ans Tageslicht gekommen sind, hatte Jim Ryan von Sony auch kein Interesse daran, die Marketing-Rechte für Call of Duty zu bekommen, stattdessen wäre es ihm lieber, dass der Deal blockiert wird.

Microsoft behauptet, Bobby Kotick habe Sony angeboten, die Vereinbarung über die gemeinsame Vermarktung von Call of Duty über das Jahr 2024 hinaus zu verlängern, um Sonys Anforderungen in Bezug auf CoD zufriedenzustellen, doch Jim Ryan lehnte ab und erklärte, er würde es vorziehen, wenn die Regulierungsbehörden die Fusion mit Microsoft einfach blockieren würden.

In den Dokumenten von Microsoft heißt es zudem, dass die Entscheidung, Call of Duty auf dem PC von 2018 bis 2021 zu einem Battle-Net-Exklusivspiel zu machen, ein „eklatanter Misserfolg“ war und nicht zu einem nennenswerten Anstieg der aktiven Battle-Net-Nutzer geführt hat. Demnach ist also nicht alles erfolgreich, nur weil man Call of Duty draufschreibt.