Activision Blizzard: Jim Ryan will keinen Call of Duty Deal, sondern nur die Übernahme blockieren

Die Übernahme von Activision Blizzard sorgt seit Monaten für reichlich Zündstoff in der Gamingbranche. Nun hat Lulu Cheng Meservey, EVP Corporate Affairs und CCO bei Activision Blizzard gesagt, dass Jim Ryan am 21. Februar 2023 in Brüssel gesagt haben soll, dass ihm ein neuer Call of Duty Deal egal sei, es gehe ihm ausschließlich darum, die Übernahme durch Microsoft zu verhindern.

Lulu Cheng Meservey, EVP Corporate Affairs und CCO von Activision Blizzard sagte über Twitter: „Microsoft hat Sony (dem seit über einem Jahrzehnt dominierenden Konsolenmarktführer mit einem Marktanteil von 80 %) einen 10-Jahres-Vertrag zu weitaus besseren Bedingungen angeboten, als Sony jemals von uns bekommen würde.“ „Wir haben Sony auch einen garantierten, langfristigen Zugang zu Call of Duty angeboten.“ „Aber sie lehnen immer wieder ab.“ „Und warum?“ „Der CEO von SIE hat diese Frage in Brüssel beantwortet.“ „In seinen Worten: ‚Ich will keinen neuen Call of Duty Deal. Ich will nur Ihre Fusion blockieren.'“