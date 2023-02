Activision Blizzard: Keine Einigung mit Sony

Gestern gab es das erste große Showdown zwischen Microsoft, Sony und Activision Blizzard. Das Ergebnis: Sony blockiert weiterhin die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.

Zuvor hatte der Redmonder-Konzern eine vertragliche Einigung mit Nintendo und zusätzlich mit NVIDIA für GeForce Now verkündet (dazu später mehr). Dennoch zeigte sich Sony unbeeindruckt und lehnte eine Einigung mit Microsoft, wie es auch Nintendo und NVIDIA zuvor getan haben, erneut ab.

Brad Smith, Vice Chair and President, fuhr große Geschütze auf und erklärte, dass Microsoft weltweit einen Marktanteil von 70/30 habe, wobei dieser in Europa bei 80/20 und in Japan sogar nur bei 96/4 für Sony liegen würde. Dazu ist Microsoft bestrebt, mehr Spieler zu erreichen (anstatt weniger), was auch die vertraglichen Vereinbarungen mit NVIDIA und Nintendo belegen. Somit würde man Call of Duty zu 150 Millionen mehr Geräten bringen, als es derzeit der Fall ist.

Brad verkündete: „Mit den heutigen Vereinbarungen mit NVIDIA und Nintendo werden wir Call of Duty auf 150 Millionen neue Geräte bringen. Das wird den Verbrauchern dienen UND den Wettbewerb fördern.“

Lulu Cheng Meservey, EVP Corporate Affairs and CCO, Activision Blizzard, sagte: „Microsoft macht genau das, was es versprochen hat. Sony hingegen lehnt die Chance auf einen langfristigen Vertrag für Call of Duty weiterhin ab und versucht, den Vertrag zu untergraben, um seine zwei Jahrzehnte währende Dominanz im Spielbereich zu schützen. Wir sind zuversichtlich, dass die Regulierungsbehörden finden werden, dass unser Fusionsvorhaben den Wettbewerb fördern und mehr Möglichkeiten für Arbeitnehmer und bessere Spiele für unsere Spieler schaffen wird.“