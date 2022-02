Activision Blizzard: King drei Jahre in Folge mit höheren Einnahmen als Blizzard

Candy Crush-Entwickler King hat in den letzten drei Jahren in Folge mehr Einnahmen als Blizzard generiert.

Wie die neusten Finanzdaten aus dem Hause Activision Blizzard verraten, gelang es den Mobile- und Free-to-Play-Experten von King in den Jahren 2019, 2020 und 2021 Blizzard in Sachen Einnahmen hinter sich zu lassen.

Dieses Ergebnis resultiert aus zwei Faktoren: Einerseits stiegen die Einnahmen von King in besagtem Zeitraum um ganze 27 % auf 2,58 Milliarden US-Dollar, während Blizzard im selben Zeitraum ein Minus von 5 % verzeichnete.

Andererseits erlitt auch die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) von Blizzard-Titeln einen deutlichen Einbruch. Während im Jahr 2019 noch monatlich 32 Millionen Spieler aktiv waren, fiel die Zahl bis 2021 auf 24 Millionen – der niedrigste Stand der letzten sieben Jahre.

Trotz der Tatsache, dass Blizzard in den letzten drei Jahren kaum neue Titel veröffentlichte und das Kerngeschäft weitestgehend aus dem Support sowie der Monetarisierung erfolgreicher Titel wie World of Warcraft, Overwatch, Heroes of the Storm und Hearthstone bestand, konnte das Unternehmen in diesem Zeitraum einen Gesamtumsatz von 13 Milliarden US-Dollar erzielen.