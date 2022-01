Activision Blizzard: Kotic geht nach Abschluss der Übernahme laut Bericht

Autor:, in / Activision Blizzard

Seit Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard in der vergangenen Woche angekündigt hat, gibt es viele Fragen, die mit dem Deal in Zusammenhang stehen.

Eine Frage betrifft Bobby Kotic, den derzeitigen CEO von Activision Blizzard, der im Visier steht. Kotic soll von sexuellem Fehlverhalten im Unternehmen gewusst, aber dagegen nichts unternommen haben. Auch wird ihm selbst vorgeworfen, mehrere weibliche Mitarbeiter persönlich belästigt zu haben.

Wie sieht die Zukunft von Kotic also aus?

Microsoft bestätigte bereits vor einigen Tagen, dass Kotic auch nach Abschluss der Übernahme CEO bleiben soll. „Bobby wird Activision Blizzard als CEO leiten, so wie er es in den letzten 30 Jahren getan hat“, so ein Sprecher von Microsoft.

IGN berichtet, soll allerdings noch keine feste Entscheidung über Kotics Zukunft nach Abschluss im Microsoft-Finanzjahr 2023 getroffen worden sein.

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf nahestehende Quellen berichtet, soll man sich trotz der widersprüchlichen Aussagen darauf geeinigt haben, dass Kotic Activision verlässt, sobald der Deal unter Dach und Fach ist.